Ощутили на собственной шкуре. Кто на Земле испытал самое сильное изменение климата в жизни

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, насколько сильные климатические изменения уже пережили люди и кто пострадал больше остальных.

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Последние десятилетия ученые то и дело предупреждают, что в ближайшее время человечество столкнется с последствиями своих действий. 2023 год стал весьма показательным — на планету обрушились экстремальные волны тепла, лесные пожары и температуры на суше и поверхности океана, и ученые предупреждают, что в дальнейшем нас ждет лишь еще более высокие температуры, пишет Science Alert.

Ученые уже предупредили, что в ближайшие десятилетия планета изменится невообразимым образом, если только мы не начнем действовать уже сейчас. В новом исследовании ученые из Университета Мельбурна (Австралия) сосредоточились на понимании того, насколько сильное изменение климата люди уже испытали за свою жизнь, и кто пострадал больше остальных. Результаты исследования свидетельствуют о том, что почти половина людей в возрасте от 15 до 84 лет уже испытали значительные изменения.

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По словам соавтора исследования, ученого-климатолога, изучающего экстремальные явления, Эндрю Кинга, они сосредоточились на поиске в записях четкого сигнала антропогенного изменения климата, возникающего на фоне фонового шума изменения погодных условий. Предыдущие исследования уже показали, что сигналы антропогенного потепления проявились раньше и сильнее в тропиках, в то время как мировой океан и полярные регионы поглотили большую часть тепла.

В новом исследовании Кинг с коллегами пытались дополнить этот анализ, изучая опыт людей в отношении местных изменений температуры до 2021 года и рассчитав эти изменения в сроках их жизни. Авторы исследования отмечают, что рассчитали физическое потепление, испытанное людьми в своем районе, а не более широкие изменения, которые могли ощутить. Кроме того, они количественно оценили локальное потепление, а не воздействие длительных волн тепла, повышение уровня моря, штормов, засух и лесных пожаров.

Авторы исследования отмечают, что их работа стала первым анализом, пытающимся оценить появление локальных сигналов изменения климата, которые испытывает население в той или иной точке, независимо от пола и социального статуса.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что местные годовые температуры изменились настолько, что почти 50% жителей планеты в возрасте от 15 до 84 лет сегодня обитают в фактически "незнакомом" климате, значительно отличающийся от того, в котором они родились. При этом почти 90% населения Земли уже испытали изменения температуры, которые приравниваются к "необычному климату".

Кинг отмечает, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, означает ли это, что большинство людей также испытали сильные изменения в таких экстремальных явлениях, как волны тепла. При этом ученые надеются понять, совпадают ли наихудшие последствия с крупнейшими изменениями климата.

Результаты исследования также показали, что люди в возрасте от 40 до 60 лет, в особенности живущие в районе экватора, испытали наиболее явный сигнал потепления, накопленный в течение всей их жизни. Исследователи отмечают, что для старшей возрастной группы сигнал был ослаблен их первыми годами жизни, когда климат оставался относительно стабильным.

Авторы исследования отмечают, что цель исследования сводилась к тому, чтобы показать, насколько быстро сегодня меняется климат нашей планеты и насколько важно предпринимать шаги уже сегодня, чтобы остановить ужасное потепление, которое неумолимо надвигается на Землю.

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