Неожиданная находка окаменелостей в Новой Зеландии: ученые открыли новые тысячелетние виды

Во время модернизации очистных сооружений в Окленде, Новая Зеландия, сделали невероятную находку: древний пласт раковин удивительных размеров, который теперь считается одной из самых исключительных окаменелых находок в стране.

Related video

Удивительное скопление окаменелостей нашли во время раскопок шахт для модернизации основного городского неочищенного канализационного трубопровода. После того, как находка обнаружена, накопленный песок тщательно переместили на соседний участок, начав тщательный процесс изучения и классификации палеонтологами, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В своем исследовании ученые тщательно проработали более 300 000 окаменелостей, происходящих из эпохи позднего плиоцена.

"Детальное таксономическое исследование окаменелостей указывает на период отложения, охватывающий от 3 до 3,7 миллиона лет назад в приливно-отливном канале, расположенном на месте современной гавани Манукау, — сообщил в официальном заявлении Брюс Хейворд, главный автор исследования, — на геологическом переломе".

В тот геологический период уровень мирового океана несколько превышал современный, что совпадало с заметно более теплым климатом. Эта климатическая разница способствовала присутствию среди окаменелостей нескольких субтропических таксонов, похожих на современных сородичей, обитающих в теплых окрестностях островов Кермадек и Норфолк.

Несмотря на то, что сам по себе объем найденных окаменелостей имеет большое значение, раскопки увенчались признанием как самое разнообразное палеонтологическое исследование Новой Зеландии.

Хейворд объяснил: "Удивительным аспектом является разнообразие экологических ниш, представленных в коллекции окаменелостей, которые скопились в этом древнем морском канале благодаря динамике волн и мощным приливно-отливным течениям".

Среди окаменелостей подавляющая часть процветала на морском дне, тогда как другие занимали солоноватые эстуарии или цеплялись за неровные контуры скалистых береговых линий. Кроме того, некоторые экземпляры, очевидно, перенеслись из морских просторов открытых западных берегов, которые преобладали в тот период.

Коллективные усилия исследователей позволили определить 266 различных окаменелых видов, коллекция которых включает 10 до сих пор не описанных разновидностей. Среди уникальных находок — остатки позвоночника вымершей пилообразной акулы, фрагменты зубов орлиных скатов и образцы плотоядных улиток рода Buccinulum.

Комплексное изучение также выявило остатки древнейших в мире окаменелостей льняных улиток. Этот род наземных брюхоногих моллюсков, происходящий из Новой Зеландии, к сожалению, исчез, оставив только три вида, которые балансируют на грани вымирания в пределах страны.

Интересно, что исследователи наткнулись на исключительные неповрежденные раковины, а также фрагментированные останки двух вымерших видов, определенных как Maoristylus и Archaeostylus.

Пополнив анналы палеонтологии большим количеством новых видов, ученые надеются на дальнейшие исследования, которые включают систематическую таксономическую классификацию, детальную описательную каталогизацию и перекрестный сравнительный анализ окаменелостей, найденных в других регионах Новой Зеландии, с перекрестными ссылками.

Ранее Фокус писал о мумифицированных пчелах, которые остались нетронутыми в своих коконах более 3 000 лет.