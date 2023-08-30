Современный мир изобилует широким спектром вкусных предложений, охватывающих как кондитерские изделия, так и пикантные деликатесы, удовлетворяя широкий спектр вкусов. Однако некоторые из них имеют к тому же невероятную столетнюю историю.

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Среда, в которой каждый слой общества непрерывно подвергается воздействию шквала вкусных блюд, появилась относительно недавно. Ретроспективный взгляд в анналы истории показывает постепенно несложные и прагматичные пищевые привычки, принятые населением. В контексте средневековой Европы рацион крепостных крестьян в эпоху феодализма состоял преимущественно из мясных и овощных рагу, дополненных консервированными фруктами, мясом и молочными продуктами, пишет Grunge.

Следует признать, что даже в некоторых мегаполисах того времени, таких как Лондон, существовала предыдущая форма кухни на вынос, которая позволяла жителям города покупать горячие уличные блюда, такие как мясные пироги.

Заслуживает внимания связь между едой и религиозностью, олицетворением которой является скромный крендель, превратившийся в любимую и обогащенную символикой закуску в средневековой Центральной Европе, в частности в Германии

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Точная история происхождения кренделя остается предметом споров, поскольку различные источники утверждают, что он происходит из Германии, Италии или южных районов Франции.

Однако существует мнение, что первоначальное воплощение кренделя появилось в начале 7-го века, вероятнее всего, благодаря изобретательности монашеских орденов, которые стремились изготовить кондитерское изделие, чтобы вознаградить христиан за их набожную преданность.

Сначала крендели выглядели как сытная, мягкая выпечка, лишенная блестящей глазури и пикантных крупинок соли, которые впоследствии стали их украшением. Популярность кренделей заключалась также в их скромности: состоя лишь из муки, воды и соли, они стали разрешенным лакомством во время Великого поста, когда многие христиане традиционно отказывались от роскошных блюд.

Однако существует мнение, что первичное воплощение кренделя появилось в начале 7-го века, вероятнее всего, благодаря изобретательности монашеских орденов Фото: Wikimedia Commons

В современных Соединенных Штатах крендель тесно ассоциируется со штатом Пенсильвания, где он появился благодаря прибытию немецких поселенцев в начале 18-го века. Появление твердых и хрустящих брецелей, которые так полюбились американцам, произошло в середине 19-го века благодаря инновациям пекаря, по имени Джулиус Стерджес (Julius Sturgis).

Особенно поражает то, что он намеренно изменил технологию выпекания, что не только продлило срок хранения кренделей, тем самым способствуя их широкому распространению и долговечности, но и позволило ему удовлетворить потребности большего количества клиентов, как свидетельствуют исторические источники.

В средневековую эпоху крендель считался не просто причудливо сформированным лакомством, которое можно было покрутить на пальце. Его особая форма, полученная из теста, тщательно вылепленного в виде колбаски с сужающимися конечностями, которые затем переплетались, образуя характерный двойной узел, скрывала в себе разнообразные символические коннотации в рамках христианской религии.

Традиционная вера утверждает, что форма кренделя содержит двойную символическую сущность. Во-первых, переплетенные полоски теста, придающие ему выразительную форму, якобы имитируют скрещенные руки молящегося ребенка, так укрепляя представление о благоговейном почитании молодых христиан.

Однако вторичное значение этой формы связано с католическим богословием. Если пончик украшает одиночное отверстие, то тройные отверстия двойного узла кренделя дарят троицу отверстий.

Согласно тому же источнику, существует утверждение, что эти три отверстия могли служить инструментом, объясняя молодые концепцию Святой Троицы; краеугольный камень католической веры, толкующей триединую природу Бога как Отца, Сына и Святого Духа.

Кроме своей роли в религиозной преданности, в определенных культурах крендель закрепился как эмблема романтической любви. Исследователи рассказывают о включении переплетенного двойного кренделя в свадебные церемонии в Швейцарии 17-го века.

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