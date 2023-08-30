Устоять невозможно. Ученые рассказали, почему женщин так тянет к "плохим парням"

Исследователи назвали три основные причины, почему архетип "плохого парня" кажется нам столь неотразимым и привлекательным.

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Вы когда-нибудь замечали, что вас тянет к бунтарскому, загадочному, а порой и буйному человеку? Не отчаивайтесь, вы не одиноки — люди тысячелетиями были очарованы архетипом "плохого парня". Несмотря на то, что большинство осознают все потенциальные опасности, нас неумолимо влечет к людям с неприятными, но весьма привлекательными личностями, пишет Forbes.

Что же в действительности такого в плохих парнях, что делает их столь притягательными? По словам американского психолога, доктора философии, получившего ученые степени в Корнельском университете и Университете Колорадо, Марка Трэверса, существует минимум три основных причины, почему нас так тянет к этим загадочным и опасным людям.

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Тонкая грань между уверенностью и тщеславием

Трэверс отмечает, что привлекательность плохих парней во многом держится на ауре уверенности, которую они излучают. Отметим, что уверенность, как правило, является здоровой чертой потенциального партнера, однако крайне важно уметь отличить ее от замаскированного высокомерия, коренящегося в неуверенности.

Действительно уверенные в себе люди отличаются эмоциональной самодостаточностью и независимостью, тогда как второй можно идентифицировать по парадоксальному отношению "ты мне не нужен", которое любопытным образом привлекает людей.

Психолог отмечает, что эта суровая на первый взгляд сторона является весьма привлекательной, так как обещает "захватывающую поездку", сродни "темным чертам" бунтарства, импульсивности и упрямства. Например, исследование, опубликованное в European Journal of Personality, обнаружило связь между нарциссизмом и привлекательностью партнера как у мужчин, так и у женщин. Тогда авторы исследования обнаружили, что нарциссизм может действовать как магнит, притягивая людей к тем, кто демонстрирует эти черты. Любопытно, что эта привлекательность, как правило, действует в контексте краткосрочных отношений.

По словам Трэверса, влечение к плохим парням также можно сравнить со сложной, но весьма увлекательной головоломкой или захватывающей сложной игрой, которая дает чувство цели и отвлекает. Кроме того, люди часто находят удовлетворение в попытках "исправить" или "приручить" этих сложных личностей, что могло бы подтвердить их ценность.

Соблазнительная динамика любви и ненависти

В действительности мало кому нравятся, когда с ним играет, однако с другой стороны у нас существует тяга к эмоциональному хаосу, который часто приносят в нашу жизнь "плохие парни". По сути, их склонность колебаться между позитивным и негативным отношением является весьма мучительной, но и приятной.

Трэверс отмечает, что подсознательная тяга к подобным отношениям в действительности может корениться в нашем детском опыте, социальных нормах или прошлых отношениях, которые могли определить модели в нашем поведении, проявляющиеся и в последующих отношениях.

По словам психолога, суть этого искушения заключается в усилении привязанности после периодов пренебрежения. Этот удивительный психологический феномен периодического подкрепления создает запутанный цикл, который затягивает вас все глубже в эту "паутину". В конце концов подобные отношения могут привести к возникновению травматической связи, которая выльется в глубокую эмоциональную привязанность между человеком, испытывающим насилие, и его обидчиком. В исследовании 2022 года ученые обнаружили, что травматическая связь возникает в результате повторяющегося цикла насилия, когда сочетание наград и наказаний формирует сложные эмоциональные связи, которые чрезвычайно сложно разорвать.

Сложная динамика любовных бомбардировок

Плохие парни также часто прибегают к тактике любовной бомбардировки, при которой кажущаяся защитная и страстно-внимательная манера поведения, типичная для заботливого партнера, в действительности скрывает агрессивные, контролирующие, собственнические и безрассудные мотивы.

По словам Трэверса, например, может показаться, что человек преследует вас, хотя в действительности все его поведение является четко спланированным. Например, плохие парни способны манипулировать, заставляя партнера игнорировать нездоровые сигналы: необъяснимое отсутствие, игнорирование потребностей или границ в отношениях.

Толчок и притяжение любовной бомбардировки, если их терпеть достаточно долго, могут превратиться в отношения, постоянно повторяющиеся, и от которых, как известно, очень трудно отказаться. В одном исследовании ученые обнаружили, что отношения, которые постоянно заканчиваются и начинаются вновь, связаны с неопределенностью, стрессом и чрезмерным количеством пауз.

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