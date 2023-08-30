Самый старый метеорит был частью планеты, которой больше нет в Солнечной системе (фото)

Ученые снова изучили метеорит, обнаруженный еще в 2020 году, и считают, что он появился еще до появления Земли.

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Три года назад в пустыне Сахара на территории Алжира в регионе под названием Эрг-Шеш был обнаружен крупный метеорит. Он получил название Эрг-Шеш 002 или по международной классификации EC 002. Согласно исследованию, опубликованному в издании Nature Communications, этот метеорит немного старше Земли, он был частью неудавшейся планеты и предоставил новую информацию о раннем этапе существования Солнечной системы, пишет Daily Mail.

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Ученые считают, что метеорит EC 002 является самым старым из всех обнаруженных на Земле и его возраст составляет 4,566 млрд лет. То есть он появился еще тогда, когда не было нашей планеты. Ученые считают, что состав этого метеорита указывает на то, что ранняя Солнечная система выглядела не совсем так, как предполагалось.

Ученые также считают, что сейчас эксперты неправильно оценивают возраст метеоритов и некоторые из обнаруженных на Земле могут быть не такими старыми, как считается. Дело в том, что химический анализ метеорита EC 002 показала, что в камне содержится намного больше радиоактивного изотопа алюминий-26, чем в других каменистых метеоритах того же возраста.

Метеорит EC 002 Фото: Daily Mail

Таким образом ученые предполагают, что теория о том, что алюминий-26, который как считается был источником тепла для планетезималей (из них появились планеты), был равномерно распределен по ранней Солнечной системе не верна.

По словам ученых, если этот изотоп не имел равномерного распределения, то на него нельзя полагаться при определении точного возраста метеоритов и того, какую роль этот изотоп играл в формировании планет.

Наша Солнечная система появилась из туманности, состоящей из газа и пыли, чуть больше 4,5 млрд лет назад, как считают сейчас ученые. Сначала сформировалась Солнце, а из оставшегося материала в протопланетном диске начали появляться планетезимали, которые стали основой будущих планет. Но предыдущие исследования предполагали, что алюминий-26 был равномерно распределен вокруг Солнца перед тем, как появились планеты, в том числе и Земля.

Наша Солнечная система появилась из туманности, состоящей из газа и пыли, чуть больше 4,5 млрд лет назад Фото: NASA

Считается, что алюминий-26 сыграл важную роль в формировании каменистых планет потому что обеспечил достаточно тепла первоначальным строительным блокам за счет радиоактивного распада. Кстати, период распада этого изотопа составляет 770 тысяч лет.

Ученые проанализировали химический состав метеорита EC 002 и пришли к выводу, что его возраст составляет 4,566 млрд лет. Затем ученые сравнили этот анализ с исследованиями других древних каменистых метеоритов. Они выяснили, что содержание в нем алюминия-26 намного больше, а значит этот изотоп был неравномерно распределен в туманности, из которой появилась Солнечная система.

Авторы исследования предполагают, что метеорит, который состоит в основном из вулканической породы был частью планеты на ранней стадии формирования. Но эта протопланета исчезла на заре существования Солнечной системы либо присоединившись к строительному блоку другой планеты, либо ее уничтожили удары крупных космических камней.

Напоминаем, что ученый из Гарварда говорит, что нашел инопланетные объекты на Земле и их сотни в Тихом океане. Физик Ави Леб считает, что десятки крошечных фрагментов, которые он нашел на дне Тихого океана, точно являются межзвездными объектами.