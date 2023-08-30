Поэт Вордсворт после смерти брата нашел утешение в кладах из кораблекрушений: что известно

В 1805 году трагически погиб Джон Вордсворт, младший брат известного поэта-романтика Уильяма Вордсворта, в бурном море у побережья Дорсета.

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Судно "Граф Абергавенни" ("Earl of Abergavenny"), которым управлял Джон, не выдержало суровой стихии и скалистых препятствий и затонуло во время торговой экспедиции в Китай под флагом Ост-Индийской компании. Кораблекрушение, произошедшее холодной февральской ночью, унесло жизни более 250 пассажиров и членов экипажа, пишет the Guardian.

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Уильям Вордсворт, пытаясь справиться со скорбью от преждевременной смерти брата, искал утешения в литературе. Его реакция на эту катастрофическую потерю вылилась в стихи, в которых он оплакивал гибель:

"Море, Корабль, утопленник, кораблекрушение — так пришло

Кротких, храбрых, добрых — не стало;

Тот, кто был нашим живым Иоанном

Не было ничего, кроме имени".

Однако недавнее открытие предлагает новый уровень понимания реакции Уильяма Вордсворта на эту личную трагедию. Доктор Шон Кингсли, британский морской археолог, откопал неизвестное до сих пор письмо 1848 года, которое проливает свет на необычный аспект преодоления внутренних переживаний поэта.

Это послание, найденное исследователем Рексом Коуэном, показывает склонность Вордсворта к сбору материальных реликвий с морских аварий и исторических судов. Такое поведение служило мостом между Уильямом и его умершим братом, позволяя ему справиться с психологическими последствиями потери.

Найденное письмо раскрывает стремление Джона накопить богатство во время торговой деятельности с намерением поддержать поэтические поиски Уильяма. Эти отношения братьев имели многообещающую перспективу, которую трагически оборвала кораблекрушение.

Свинцовая полотняная пломба с затонувшего корабля "Earl of Abergavenny" с логотипом Ост-Индийской компании Фото: Courtesy of the Portland Museum Trust

Находка также дает представление о попытке Уильяма Вордсворта почтить память брата. Поэт благодарит неназванную женщину за подарок — шкатулку, сделанную из обломков "Royal George", военного корабля, который разделил его судьбу в 1782 году.

Он рассказывает о владении еще одной шкатулкой, созданной из бревен "Royal William", судна, построенного в 1719 году, а также тростью, изготовленной из материалов, спасенных с "Royal George".

Доктор Кингсли делится этими открытиями в сентябрьском номере. Он пишет яркий рассказ о несчастливом путешествии, которое совершил командир Вордсворт под эгидой Ост-Индийской компании. Путешествие, которое должно было длиться полтора года на пути в Бенгалию и Китай, столкнулось с собственной трагической судьбой.

Из-за неблагоприятных корабельных условий и неспокойной морской обстановки отплытие экспедиции отложили, что окончательно решило судьбу корабля. В роковой день 5 февраля, под действием неистовых шквалов и неустанной волны, корабль столкнулся с берегом.

Среди артефактов, поднятых с затонувшего корабля, выделяется свинцовая печать с легко узнаваемой эмблемой Ост-Индийской компании. Эта символическая реликвия присоединилась к коллекции из около 2 000 других предметов, спасенных из глубин, каждый из которых является свидетельством знаменательной морской трагедии, отзвучавшей не только в истории, но и в сердце скорбящего поэта.

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