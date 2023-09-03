Самые знаменитые сооружения в мире: когда и зачем построили первые пирамиды в Древнем Египте (фото)

Самые первые пирамиды сравнимы по возрасту со знаменитым Стоунхенджем в Великобритании.

Related video

Пирамиды Древнего Египта являются одними из самых известных сооружений на Земле и до сих, спустя тысячи лет, они все еще стоят. Но когда впервые построили пирамиды и зачем их вообще строили? Об этом пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Первая пирамида в Древнем Египте

По словам историка Марка Ван Де Миерупа из Колумбийского университета, США, первая пирамида в Древнем Египте была построена во времена правления фараона Джосера почти 4700 лет назад. А самая последняя пирамида — во время правления фараона Яхмоса I почти 3500 тысячи лет назад. То есть эти пирамиды были построены в период между 2700 годом до нашей эры и 1500 годом до нашей эры, и они примерно того же возраста, что и знаменитый Стоунхендж, который был первоначально построен между 4000 и 5000 лет назад. Пирамиды являются гробницами для правителей Древнего Египта, хотя после 1500 года до нашей эры фараонов стали хоронить в Долине Царей в подземных гробницах.

Пирамида Джосера Фото: Wikipedia

По словам Ван Де Миерупа, пирамида Джосера сначала была построена как прямоугольная гробница, а затем ее расширили до ступенчатой пирамиды. Древние надписи указывают на то, что строительством этой пирамиды руководил архитектор Имхотеп.

Зачем в Древнем Египте строили пирамиды?

Ученые до сих не могут точно сказать, почему фараоны решили использовать пирамиды в качестве своих гробниц. По словам египтолога Рега Кларка, изначально для фараонов строили небольшие надземные гробницы, которые легко могли разграбить. Поэтому одной из причин строительства огромный монументальных сооружений историки считают защиту от грабителей. С другой стороны, по мнению ученых, ступенчатая пирамида образовывала своего рода "лестницу в небо", то есть в загробный мир.

Важно отметить, что ступенчатые пирамиды, начиная с пирамиды Джосера, начали строить из камня, тогда как предыдущие гробницы строили из сырцового кирпича, состоящего из глины и других примесей. Поэтому данные сооружения стали намного крепче и долговечнее.

Пирамида Хеопса Фото: Wikipedia

Еще одним фактором, способствующим строительству пирамид, ученые называют религиозные причины. По словам Мирослава Вернера из Карлова университета, Чехия, когда фараон Джосер пришел к власти, то влияние бога Солнца Ра возросло. Это могло привести к тому, что фараоны пытались стать ближе к Солнцу, благодаря высоким пирамидам.

Знаменитые пирамиды Древнего Египта

Какими бы ни были причины строительства пирамид, фараоны в Древнем Египте продолжали их строить более тысячи лет. Например, фараон Снофру (правил Древним Египтом в 2575–2551 гг. до н.э.) построил первые пирамиды с плоскими сторонами в Дахшуре. Они состояли из "Ломаной" пирамиды (названной так из-за необычного угла) и "Розовой" пирамиды (названной в честь ее цвета).

"Ломаная" пирамида Фото: Wikipedia

Пожалуй, самой известной пирамидой остается пирамида Хеопса, которая когда-то была одним из семи чудес света и считается главной среди Великих пирамид в Гизе. Эта гробница была построена для фараона Хеопса, который правил Древним Египтом в 2551–2528 гг. до н. э. Второй по значимости Великой пирамидой считается пирамида Хефрена, построенная вместе с Великим Сфинксом. Хефрен правил Древним Египтом в 2520–2494 гг. до н. э.

Пирамида Хефрена Фото: Wikipedia

До сих пор ученые точно не знают, почему фараоны перестали строить пирамиды, но, возможно, это было связано с соображениями безопасности. Фараоны, возможно, надеялись, что строительство гробниц в Долине Царей усложнит разграбление их могил, ведь пирамиды грабили еще тысячи лет назад.

Фокус уже писал о том, что ученые воссоздали запах потусторонней жизни Древнего Египта. Нам многое известно о Древнем Египте, однако некоторые вопросы не имеют ответа. Ученые планируют дать ответ на один из этих вопросов, воссоздав аромат бальзама, который использовали для мумификации Сенетней, египетской женщины, жившей более 3500 лет назад.