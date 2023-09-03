Люди даже не подозревают об этом: каким образом собаки точно знают, о чем думает человек

Собаки улавливают сигналы, о передаче которых люди даже не знают.

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Иногда у владельцев собак складывается впечатление, что их домашние любимцы точно знают, о чем думает хозяин и что чувствует в данный момент. Ученые считают, что скорее всего собаки могут улавливать невидимые сигналы, о передаче которых люди даже не подозревают. Но каким образом собаки хорошо понимают людей и какие сигналы они могут принимать? Об этом пишет Science Focus.

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Ученые считают, что собаки намного лучше понимают людей, чем люди понимают своих домашних животных и даже лучше, чем самих себя. Собаки много времени проводят среди людей, наблюдают за нами и изучают невидимые связи между разным поведением человека. Считается, что собаки могут увидеть разницу в поведении человека, который собирается идти с ними гулять, или же собирается их накормить.

Как показывают исследования, собаки могут распознать стресс и депрессию у человека, а также страх и даже существование болезней, о которых не знает хозяин домашнего любимца. Ученые считают, что частично это связано с острым обонянием собак, но они также хорошо умеют читать информацию по наших лицах.

Разные исследования уже показали, что собаки хорошо различают счастливые лица людей от злых и несчастных. Поэтому собаки могут предсказывать дальнейшее поведение человека. Например, если хозяин сморит с восторгом или отвращением на какую-то вещь, то собаки также принимают для себя решение нужно ли подходить к этому объекту или нет.

Собаки хорошо узнают голос своего хозяина и знакомых ему людей и отличают его от голосов незнакомцев. То же самое касается и запаха – собаки знают, как пахнет хозяин и ближайшее человеческое окружение. Даже если собаке дать вещь хозяина, то животное обязательно отличит эту вещь от остальных по запаху.

Собаки улавливают сигналы, о передаче которых люди даже не знают Фото: Getty

Недавние исследования также доказали, что собаки по запаху могут выявить страх у человека. Они способны выяснить, какая вещь принадлежит человеку, который испугался во время просмотра фильмов ужасов, а какая принадлежит тому, кто смотрел что-то менее пугающее. То же касается и выявления стресса у человека.

Собаки, которые проводят много времени с людьми начинают понимать то, что мы думаем и ощущаем. Например, ученые выяснили, что собаки знают, когда люди делают что-то намеренно, то есть берут ту или иную нужную вещь, или непреднамеренно, когда, например, люди что-то роняют. Исходя из этого поведение собак будет отличаться, ведь люди также ведут себя по-разному.

Ученые также подтвердили тот факт, что собаки знают, когда люди на них не смотрят и поэтому они могут делать то, что им запрещено. Таким образом собаки предполагают, что занятый человек не накажет их за то или иное действие.

Ученые считают, что собаки могут не просто различить наши эмоции, но и могут предсказывать то или иное человеческое поведение в зависимости от разных факторов. То есть домашние любимцы внимательно изучают своих хозяев и в основном понимают, когда можно делать то или иное действие и какая будет на это реакция. Собаки изучают наши лица, наши движения и делают свои выводы, и эта информация накапливается с течением времени. Даже если люди считают, что собаки не могут их понять, на самом деле они делают это даже лучше, самих людей, считают ученые.

Самое интересное, что собаки действительно могут почувствовать запах болезни у людей. Поведение домашних любимцев меняется, и они пытаются этим сказать, что их хозяин заболел.

Мы еще очень многого не знаем о собаках, но как показывают исследования, они точно знают о нас очень многое.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, почему собаки обнюхивают друг друга сзади. Исследователи рассказали, почему собаки с такой радостью суют свой нос в неприятные места и что они пытаются там обнаружить.