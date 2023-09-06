Стерилизация океана. Люди отнимают у морей миллиарды тонн нечто важного, и это убивает в них жизнь

ООН предупреждает, что дальнейшая добыча ископаемого теми же темпами попросту не даст морским экосистемам возродиться — жизнь в некоторых районах будет утеряна навсегда.

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Песок является наиболее эксплуатируемым природным ресурсом в мире после воды и используется для производства стекла и бетона. Статистика свидетельствует о том, что около 50 миллиардов тонн песка и гравия используется человечеством ежегодно, при этом около 6 миллиардов тонн поступает из океанов и морей, пишет BBC.

По данным ООН, ежегодно из мирового океана извлекается около 6 миллиардов тонн песка, что ставит под угрозу морскую жизнь и прибрежные сообщества. По сути, некоторые суда действуют как пылесосы, собирая песок и микроорганизмы, которыми питаются рыбы. Данные программы ООН по окружающей среде (UNEP), такие темпы добычи ископаемого значат, что в некоторых морских районах жизнь может никогда не восстановиться.

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В ходе исследования ученые использовали новый инструмент анализа, Marine Sand Watch, который отслеживает дноуглубительные работы, используя морское отслеживание и искусственный интеллект. По словам Паскаля Педуцци, который возглавляет аналитический центр UNEP GRID-Geneva, масштаб воздействия на окружающую среды мелководной добычи песка "вызывает тревогу". По сути, сегодняшние объемы добычи ископаемых на мелководье можно сравнить с "работой более миллиона самосвалов ежедневно".

Исследователи настаивают, что морской среде необходима передышка, если человечество не даст ей время на восстановление, это может привести к необратимым последствиям. Педуцци отмечает, что сегодня человечество, по сути, "стерилизовало морское дно, извлекая песок и измельчая все микроорганизмы, которыми питаются морские обитатели".

Ученые также отмечают, что порой песок погружается в скальную породу, а это значит, что морская жизнь может не восстановиться буквально никогда. В результате представители UNEP рекомендовали запретить извлечение песка на пляжах, чтобы защитить устойчивость прибрежных районов. Авторы анализа также отмечают, что Южно-Корейское море, Северное море и восточное побережье США вошли в тройку районов, где проводилось больше всего глубоководных работ.

Ранее Фокус писал о том, что как ученые ищут редкие элементы на дне океана, в космосе и мусоре.