Впервые в истории найдено самое далекое галактическое магнитное поле: почему это важно (фото)

Свету далекой галактики пришлось преодолеть 11 млрд лет, чтобы его увидел наземный радиотелескоп.

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Ученые считают, что магнитные поля играют важную роль в эволюции галактик. Но еще никогда астрономы не находили столь далекое галактическое магнитное поле, которое существовало на раннем этапе истории Вселенной. Оно было обнаружено у галактики, которая появилась примерно через 2,5 млрд лет после Большого взрыва и ее свету пришлось лететь 11 млрд лет к Земле, чтобы его увидел наземный радиотелескоп ALMA, пишет Space.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, астрономы провели наблюдение за галактикой 9io9, которая была обнаружена еще в 2014 году. Из-за того, что эта галактика находится так далеко пришлось использовать метод гравитационного линзирования для проведения нового исследования. Это значит, что свет от галактики 9io9 удалось увидеть благодаря более близкой галактике, которая его исказила. В результате очень далекая галактика приняла форму кольца Эйнштейна. Такой эффект иногда возникает во время гравитационного линзирования.

Новое исследование помогло впервые в истории обнаружить самое далекое галактическое магнитное поле диаметром 16 тысяч световых лет. Это открытие дает астрономам важную информацию о том, как возникли магнитные поля галактик, таких как наш Млечный Путь.

Новое исследование помогло впервые в истории обнаружить самое далекое галактическое магнитное поле диаметром 16 тысяч световых лет Фото: ESO

Многие планеты, звезды и галактики имеют магнитные поля, в том числе и Млечный Путь. Галактические магнитные поля имеют размер в десятки тысяч световых лет. Но ученые до сих пор очень мало знают о том, как формируются эти магнитные поля, хотя известно, что они имеют очень важное значение для эволюции галактик. До сих пор астрономы точно не знают, на каком этапе существования Вселенной появились эти магнитные поля, но новое открытие дает возможность исправить это.

По словам ученых, наблюдение за таким далеким галактическим магнитным полем приближает нас к пониманию процесса их формирования и времени их появления. Магнитное поле галактики 9io9 показывает, что процесс его формирования происходил уже на ранних этапах существования Вселенной и при этом он продолжался очень быстро.

Это магнитное поле оказалось по структуре очень похожим на те, которые астрономы видели в близких к Млечному Пути галактиках. Хотя оно имеет размер в 16 тысяч световых лет, все же это магнитное поле в 1000 раз слабее земного. Если у Земли напряженность магнитного поля составляет от 25 до 65 Гаусс, то у магнитного поля галактики 9io9 — 500 микроГаусс. На самом деле в этом нет ничего необычного, ведь галактические магнитные поля достаточно слабые из-за того, что растянуты на огромные расстояния. Например, у нашей галактики напряженность магнитного поля составляет всего 20–40 микроГаусс.

Галактика 9io9 видна в виде окружающего яркий объект кольца Эйнштейна Фото: ESO

По словам ученых, магнитное поле далекой галактики появилось очень быстро, пока галактика еще росла. Это значит, что распространению магнитного поля по галактике способствовало бурное образование новых звезд. В то же время известно, что галактические магнитные поля влияют на образование новых звезд. Это значит, что магнитные поля имеют тесную связь с веществом, из которого формируются звезды.

Это открытие, по словам ученых, дает больше информации об эволюции галактик в первые несколько миллиардов лет после Большого взрыва.

Напоминаем, что астрономы нашли новую огромную структуру в космосе, которая является своеобразной оболочкой для некоторых самых больших структур в космосе, таких как сверхскопления галактик. Об этом уже писал Фокус.

Также напоминаем о том, что ученые показали снимок телескопа Хаббл, на котором виден огромный светящийся шар посреди черноты космоса. Но на сам деле это галактика, которая к тому же является эллиптической. Как так может быть, Фокус уже писал.