Отличается среди других: в Казахстане обнаружили необычное захоронение девочки (фото)

В восточном Казахстане археологи обнаружили курган бронзового века, расположенный в некрополе Айнабулак-Темирсу. Главной находкой является захоронение молодой девушки с множеством погребальных приношений.

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Среди артефактов, сопровождавших девушку в ее вечном покое, выделяется миниатюрное серебряное украшение с изображением лягушки, сидящей на круглом диске. Также необычной практикой является то, что вместе с девушкой похоронено 180 костей животных, пишет Arkeonews.

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Расположенное на востоке Казахстана вблизи села Айнабулак, захоронение девушки датируется бронзовым веком Центральной Азии, охватывающим временной промежуток примерно между 3200 г. до н. э. и 1000 г. до н. э.. Девочка похоронена в боковом положении. В обоих ушах были изящные проволочные серьги, а шею украшало ожерелье.

Среди артефактов, сопровождавших девушку в ее вечном покое, выделяется миниатюрное серебряное украшение с изображением лягушки Фото: Kazakh Ministry of Science and Higher Education

Особого внимания заслуживает серебряное украшение с изображением лягушки. Этот артефакт имеет глубокий подтекст, поскольку ученые связывают символ лягушки с ритуалами, связанными с водой, наблюдавшимися в древнем Китае и Египте. Эта новая находка добавляет интриги, ведь это первый случай находки такого артефакта на территории Казахстана.

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Большое количество костей животных в кургане вызвало интенсивный научный интерес: это контрастирует с подобными захоронениями в евразийских степях, где останки животных, часто связанные с захоронениями детей и подростков, менее многочисленны.

Интерпретации относительно значения костей среди ученых различаются. Одни предполагают, что их включение в захоронение связано с "культовой практикой", возможно, с медитативными ритуалами. Другие предполагают, что эти кости символизировали "благополучие" и "удачу", функционируя как искреннее пожелание успешного перехода из одного мира в другой.

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