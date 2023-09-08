Не хотят делить океан. Самым милым акулам в мире на самом деле не нравится плавать с людьми

Исследователи полагают, что самые большие акулы в океане в действительности не слишком хорошо относятся к "туристам".

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В некоторых странах процветает экотуризм, где людям предлагают не просто погрузиться в океан, но и поплавать рядом с самыми большими акулами в мире. Ранее ученые полагали, что присутствие туристов в воде едва ли способно смутить китовых акул, но, видимо, дела обстоят совершенно иначе, пишет IFLScience.

Сегодня эти нежные гиганты являются популярной туристической достопримечательностью для любителей животных — туристам предлагают погрузиться в океан и поплавать с самыми большими акулами в мире. Однако новое исследование показывает, что эта практика, вероятно, не слишком нравится самим гигантам.

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Исследователи считают, что подобные плавания с людьми могут вызывать нарушения поведения у китовых акул Rhincodon typus. Ученые обнаружили, что гиганты демонстрируют такое же поведение во время плавания с людьми, как и при встрече с хищниками. Например, речь идет о быстрых зигзагообразных движениях, которые в перспективе могут негативно повлиять на способность акул охотиться и даже размножаться.

В ходе исследования ученые проанализировали 39 видеороликов, снятых сверху в заливе Ла-Пас в Мексике. В 20 из них к китовой акуле присоединялись люди, имитируя поведение туристов, а в остальные 19 акулы плавали в одиночестве. В результате исследователи заметили, что эти нежные гиганты в действительности ведут себя совершенно по-разному, когда плавают сами или с экотуристами. Команда отмечает, что обнаружило несколько моделей поведения, которые требуют большего количества энергии, а значит присутствие людей в океане увеличивает количество пищи, необходимое акулам, чтобы нормально функционировать. Если же им не удастся восполнить эту недостачу, это может косвенно повлиять на их репродуктивный успех.

По словам авторов исследования, и наблюдения показывают, что присутствие людей в океане рядом с тигровыми акулами в действительности не так экологично, как мы могли предположить ранее. Хищники на самом деле, похоже, воспринимают людей как других хищников или угрозу, а потому интуитивно стремятся защититься.

Команда не призывает к полному запрету плавания вместе с тигровыми акулами, однако подчеркивает необходимость пересмотра существующей практики.

Ранее Фокус писал о том, что на канадские пляжи выбрасывается рекордное количество белых акул, и это хорошо.