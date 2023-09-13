Магические артефакты Эйлатских гор. На паломническом пути в Израиле нашли ритуальные предметы

В 1990-х годах в горах региона Эйлат на юге Израиля нашли необычную коллекцию артефактов. Считается, что эти предметы, которым около 400 лет, использовали в различных магических церемониях.

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Недавние исследования под руководством доктора Итамара Таксела из Управления древностей Израиля, доктора Узи Авнера из Научного центра Мертвого моря-Аравии и доктора Нитцана Амитай-Прайса из Еврейского университета в Иерусалиме пролили новый свет на их назначение и происхождение, пишет IFLScience.

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Тщательный анализ объектов, откопанных более трех десятилетий назад, позволил исследователям заглянуть в практику раннеосманского периода. "Это открытие показывает, что люди в ранний османский период — так же, как и сегодня — обращались к популярным колдунам, наряду с официальной верой в официальную религию", — пояснили авторы.

Сами артефакты состоят из разнообразных предметов, связанных с ритуалами и церемониями. Среди этих находок — многочисленные фрагменты глиняных шарообразных погремушек, многие из которых напоминают мячи для настольного тенниса и содержат мелкие камешки. Эти погремушки издавали звук, когда их трясти, и считалось, что они служили для отвлечения дурного глаза, исцеления болезней и выполнения других мистических целей.

Глиняная женская статуэтка, найденная среди артефактов Фото: Clara Amit, Israel Antiquities Authority

Дальнейшие раскопки на этом месте обнаружили дополнительные важные артефакты. Среди находок были два объекта, напоминающие вотивные жертвенники, а также кварцевые камни и статуэтки. Одна из этих статуэток, в частности, изображает женщину или богиню с поднятыми руками. Считается, что глина, из которой изготовлена эта керамика, происходит из Египта, что в значительной степени отличается от предыдущих находок в постоянных поселениях.

Место раскопок прилегает к историческому Паломническому пути (Дарб аль-Хадж) — пути, который простирается из Каира, пересекает Синайский полуостров и ведет в горную местность Эйлата, а затем продолжается дальше на Аравийский полуостров. На протяжении веков этот путь служил жизненно важным каналом для мусульман, которые отправлялись в Мекку в рамках ежегодного паломничества Хадж. Это священное путешествие объединяло мусульман из разных уголков мира и происходило в течение Дуль-Хиджа, последнего месяца исламского календаря.

Вдоль паломнического пути созданы временные лагеря и сооружения, чтобы удовлетворить потребности паломников во время их трудного путешествия. Многие из этих мест раскопаны в Эйлатских горах. Исследования Такселя, Авнера и Амитай-Прайса указывают на то, что основное время появления этих сооружений совпадает с мамлюкским и османским периодами, начиная с 13 века и далее.

Близость этих артефактов к месту лагеря и их сходство с предметами, найденными в мусульманском мире, убедительно свидетельствует об их использовании в магических ритуалах. Исследователи утверждают: "Место находки рядом с местом для лагеря и сравнение этих артефактов с артефактами, известными в мусульманском мире, а также тот факт, что эти артефакты найдены вместе как группа, позволяют понять, что их использовали в магических ритуалах".

Примечательно, что большинство этих артефактов фрагментированы, что позволяет предположить, что их преднамеренное разбивание могло быть важной частью церемоний, в которых они участвовали. Исследователи предполагают, что эти ритуалы, вероятно, выполняли на этом месте определенные лица или группа, которая специализировалась на популярных магических церемониях.

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Исторические источники свидетельствуют о спросе на такие ритуалы среди различных слоев общества, причем эти практики сосуществовали с официальными религиозными обрядами, даже в мусульманском мире. Можно предположить, что паломники на пути в Мекку и Медину не были исключением из этой тенденции.

Сама дорога, вместе со связанными с ней археологическими памятниками, может стать уникальной региональной туристической аттракцией, которую продвигает Министерство туризма. В то же время Управление древностей Израиля намерено разработать образовательные мероприятия, которые будут подчеркивать богатое культурное наследие региона.

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