Почему волосы становятся зелеными после бассейна: виноват совсем не хлор

Волосы приобретают зеленоватый оттенок после частого плавания в хлорированной воде. В чем причина?

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У людей с разным цветом волос появляется зеленоватый оттенок после посещения бассейна. Зеленый цвет менее заметен на темных волосах и более заметен на светлых. Хотя хлорированная вода играет свою роль, и часто хлор винят в этом, но это не главная причина появления зеленоватого оттенка на волосах. Но что именно вызывает изменение цвета волос после посещения бассейна? И что делать в таком случае? Об этом рассказывает химик Магдалена Вайрак из Университета Эдит Коуэн, Австралия, пишет ScienceAlert.

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На самом деле главным виновником появления зеленых волос после посещения бассейна является медь. Она берется из сульфата меди, который добавляют в бассейны, чтобы там не росли водоросли. Всего 0,5 грамма сульфата меди на литр воды делает рост водорослей невозможным. И это важно, ведь водоросли в бассейне могут вызвать раздражение кожи, а также серьезные проблемы с желудком и кишечником.

В то же время медь может появиться в бассейне из-за коррозии водопроводных труб, поэтому в некоторых бассейнах ее концентрация может быть выше. Кристаллы сульфата меди зеленовато-синий цвет, поэтому после контакта с волосами этот оттенок передается им.

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По словам Вайрак, когда волосы окисляются под действием хлора, который находится в воде, то происходит повреждение волос и усиливается поглощение ионов меди. Но если в воде нет хлора, а есть только медь, то волосы станут зелеными. Поэтому хлор не является главной причиной появления зеленых волос, а лишь усиливает приобретение такого цвета.

У людей с разным цветом волос появляется зеленоватый оттенок после посещения бассейна Фото: The Conversation

Как именно ионы меди прикрепляются к волосам?

Волосы человека в основном состоят из белка кератина, который имеет волокнистую структуру. Она состоит из разных химических групп, таких как карбоксильные группы, аминогруппы и дисульфидные группы. Ионы меди способны установить прочную связь с этими группами и образуют медно-кератиновый комплекс. Этот комплекс остается в волосах, из-за чего они кажутся зелеными.

Кстати, 3 года назад ученые выяснили, что ионы цинка, свинца, хрома и ртути также связываются с волосами человека таким же образом.

Заметнее всего зеленый оттенок на светлых волосах. Но исследования показали, что в поврежденных волосах, которые подверглись химической обработке или сильному солнечному излучению, чаще всего появляются наиболее тесные связи ионов меди с кератином. То есть меди легче закрепиться на таких волосах.

Можно как-то предотвратить появление зеленых волос?

По словам ученой, чтобы волосы не стали зелеными во время посещения бассейна, можно как минимум надеть шапочку для плавания. Также можно перед посещением бассейна обработать волосы щелочным шампунем. Как показывают исследования, в этом случае ионы меди не прикрепляются к волосам. Для этого нужно использовать шампунь с pH выше 7. Также можно добавить в обычный шампунь немного пищевой соды.

Что делать, если волосы уже стали зелеными?

По словам Вайрак, в этом случае поможет мытье волос шампунями, которые предназначены для удаления хлора. Они содержат химические соединения, которые помогут удались ионы меди с волос.

"Некоторые люди считают, что можно использовать для этого кетчуп, возможно, потому, что красные пигменты должны "нейтрализовать" зеленые. Но нет никаких научных доказательств того, что это работает", — говорит Вайрак.

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