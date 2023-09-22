Меняет представление об эволюции: ученые нашли самую древнюю постройку, сооруженную человеком (фото)

Конструкция, сделанная вымершими древними людьми полмиллиона лет тому назад, судя по всему, изменит представление ученых об эволюции ранних технологий и когнитивных способностей людей, живших до неандертальцев и Homo sapiens.

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Археологи из Великобритании и стран Африки обнаружили доказательства самого древнего в мире сооружения, которое было когда-либо строили люди. Конструкция, найденная в заболоченной местности северной Замбии, как минимум вдвое старше строения, которое прежде считалось самым ранним из построенных людьми. Об этом сообщает The Independent.

Раскопки самой древней постройки, которую сооружали древние люди

Вымерший вид людей использовал обработанную древесину полмиллиона лет назад на юге Африки. Высказываются предположения, что обнаруженное бревно было частью надземной дороги через болотистую местность, охотничьей базы или скотобойни.

Это открытие, вероятно, изменит представление ученых об эволюции ранних технологий и когнитивных способностей древних людей.

Раскопки в Замбии

Найденные элементы деревянной платформы — только одно из свидетельств присутствия доисторического человека на южном берегу реки Каламбо.

Артефакт нашли в нескольких сотнях метров от двух природных чудес — водопада на этой же реке высотой 235 метров и каньона, глубина которого составляет 300 метров.

Возможно, что именно из-за водопадов и местного разнообразия сюда приходили первые охотники-собиратели и инженеры с плотниками.

Водопад на реке Каламбо

Археологи нашли две части деревянной конструкции, которые обработал древний вид людей, вымерших полмиллиона лет назад. Благодаря составным частям дорожка или платформа находились на высоте 20 см над землей.

Артефакты, найденные недалеко от водопада на реке Каламбо

Были также обнаружены режущие, рубящие и скребковые инструменты из камня, и, возможно, очаг для приготовления еды.

Доисторические люди, населявшие территорию современной Замбии, были представителями вымершего вида Homo heidelbergensis (гейдельбергский человек), который обитал на большей части Африки, Западной Азии и Европы 600-300 тыс. лет тому назад.

Но около 300 тыс. лет назад гейдельбергские люди вымерли, возможно, проиграв конкурентную борьбу более развитым видам — неандертальцам и Homo sapiens.

Напомним, что новое исследование поставило под сомнение теорию "цветочных захоронений" неандертальцев. Похороненный в позе эмбриона и усыпанный цветочной пыльцой скелет неандертальца Шанидара IV, вызвал разногласия среди ученых.

Также сообщалось о том, как орбитальные изменения Земли повлияли на неандертальцев и денисовцев.