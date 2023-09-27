Прорыв на Большом адронном коллайдере: в ходе эксперимента впервые обнаружили нейтрино

Ученые назвали исследование на Большом адронном коллайдере первым непосредственным наблюдением за нейтрино. Полученные результаты помогут выяснить, как частицы формировались и какова их роль в эволюции Вселенной.

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Исследователи впервые обнаружили нейтрино в коллайдере частиц. Загадочные субатомные частицы настолько отделены от остальной материи, что скользят сквозь нее — отсюда и прозвище "частиц-призраков". Опубликованы две рецензируемые статьи, посвященные этому исследованию.

Ученые утверждают, что новое исследование было первым непосредственным наблюдением за нейтрино, и что это поможет выяснить, как частицы формировались и какова их роль в эволюции Вселенной.

Во время опытов использовался детектор FASERnu, а о результатах сообщили на конференции Rencontres de Moriond Electroweak Interactions and Unified Theories в Италии в марте этого года.

"Мы обнаружили нейтрино из совершенно нового источника, в котором два пучка частиц сталкиваются при очень высокой энергии", — отмечал физик элементарных частиц Джонатан Фенг из Калифорнийского университета в Ирвайне.

Нейтрино — одни из самых распространенных субатомных частиц во Вселенной, в этом отношении они уступают только фотонам. Но у них нет электрического заряда, масса почти равна нулю, они практически не взаимодействуют с другими частицами. Через тело человека проходят сотни миллиардов нейтрино.

Они появляются во время энергетических процессов, например во время ядерного синтеза внутри звезд или взрыва сверхновых звезд. Считается, что их масса влияет на гравитацию Вселенной.

"Они могут поведать нам сведения о глубоком космосе, которые мы никак не узнаем иначе", — пояснил физик элементарных частиц Джейми Бойд из ЦЕРН.

Команда FASER все еще не завершила анализ данных, полученных с помощью детектора. В будущем, вероятно, будут проводиться новые эксперименты по этой части. Новое исследование на Большом адронном коллайдере запланировано до 2026 года.

Напомним, что призрачные частицы взаимодействуют со светом, хотя прежде это считалось невозможным.

Также сообщалось, что ученые впервые обнаружили призрачные частицы, прилетающие из нашей галактики.