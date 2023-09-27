Как Сатурн получил свои кольца: моделирование показало, что пострадали сразу две луны (видео)

Полученные результаты показали, что кольца Сатурна представляют собой почти чистый лед, а со времен их образования накопили очень мало загрязнений. Скорее всего, они формировались в последний период возникновения Солнечной системы.

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Кольца Сатурна заставляют астрономов задуматься с тех пор, как эту планету впервые увидели в объективе телескопа. Теперь группа исследователей допускает, что они близки к разгадке происхождения таинственных колец. Об этом сообщает The Daily Mail.

Новые исследования, в которых использовалось компьютерное моделирование, указывают на то, что кольца Сатурна могли образоваться во время столкновения двух ледяных лун несколько сотен миллионов лет тому назад.

И это могло бы помочь объяснить, почему кольца кажутся намного "моложе", чем сама планета.

Новейшие высококачественные измерения Сатурна были сделаны космическим кораблем Cassini. Он 13 лет изучал планету и ее системы после выхода на орбиту Сатурна в 2004 году.

Моделирование проводилось с разрешением, более чем в 100 раз превышающим предыдущие исследования.

Эти данные сравнительно точные, поскольку космический аппарат находился между кольцами Сатурна и самой планетой.

Было установлено, что кольца представляют собой почти чистый лед, а со времен их образования накопилось очень мало пылевых загрязнений. Это указывает на то, что кольца появились в последний период возникновения Солнечной системы.

Ученые из НАСА и университетов Дарема, и Глазго смоделировали, как могли выглядеть различные столкновения между прежними спутниками.

"Мы проверили гипотезу о сравнительно недавнем появлении колец Сатурна. Обнаружили, что из-за воздействия ледяных лун рядом с Сатурном может появиться достаточно материала", — отметил Винсент Эке из Университета Дарема.

По его словам, при таком сценарии естественным образом образуются кольца с высоким содержанием льда. Объясняется это тем, что когда спутники-прародители сталкиваются друг с другом, порода в ядрах сталкивающихся тел рассеивается не столь широко.

Кольца Сатурна сегодня расположены близко к планете в границах предела Роша – самой дальней орбиты, где гравитационная сила планеты достаточно сильна, чтобы разрушить более крупные тела.

Моделирование столкновения спутников Сатурна

Материал, вращающийся дальше, может слипаться и образовывать спутники.

Исследовательская группа смоделировала примерно 200 различных версий столкновения. В итоге выяснилось, что широкий спектр сценариев столкновений мог привести к рассеиванию нужного количества льда в границах предела Роша.

В других элементах системы состав смешанный — лед и камни. И с помощью альтернативных гипотез не удалось объяснить, почему в кольцах Сатурна почти нет камней.

Планета Сатурн: описание и особенности

Планета Сатурн считается маловероятным местом для появления живых существ. Но это не относится к некоторым из его многочисленных спутников. На Энцеладе и Титане есть внутренние океаны, в которых, возможно, поддерживается жизнь.

Расстояние от Солнца: 1434 млрд км;

Орбитальный период: 29 лет;

Площадь поверхности: 42,7 млрд кв. км;

Радиус: 58 232 км;

Масса: 5,6846 х 1026 кг, это около 95 масс Земли;

Сколько длятся сутки на Сатурне: 10ч 42м

Спутники: 82 с официальными обозначениями; бесчисленное множество дополнительных лун.

Напомним, что телескоп Уэбб показал, как меняются времена года на Сатурне.

Также сообщалось, что обнаружена редкая галактика с загадочной особенностью, почти как у Сатурна.