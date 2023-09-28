Пробирает до костей. Воссоздан шум ацтекского свистка смерти, и это самый жуткий звук во всем мире

Исследователи отмечают, что он напоминает нечто среднее между страшным порывом свистящего ветра и "криком тысячи трупов" — пробирает до дрожи.

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Ацтекская мифология о сотворении мира гласит, что два бога собрались в жертвенном огне и стали солнцем и луной, но оставались неподвижными, пока на них не дул бог ветра Эекатль. Предполагается, что во время церемоний жертвоприношения ацтеки использовали специальный инструмент, издающий жуткий звук, якобы это должно было помочь душам убитых людей совершить путешествие в загробный мир, пишет Daily Mail.

В 1999 году во время раскопок ацтекского храма в Мехико археологи обнаружили обезглавленный скелет мужчины, в его руке был тот самый предмет, издающий жуткие звуки — свисток в форме черепа, который, как считают ученые использовался во время жертвоприношений. Сегодня ученые использовали технологию 3D-печати, чтобы создать новую версию легендарного инструмента и воссоздать звуки, которые он издает. Можно с уверенностью сказать, что с помощью ацтекского свистка в форме черепа создается "самый страшный звук на планете".

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Исследователи отмечают, что инструмент издает звук, напоминающий нечто среднее между жутким порывом свистящего ветра и "криком тысячи трупов". Команда также отмечает, что новые свистки смерти были созданы на основе дизайна оригинала в форме черепа. Позже новое видео свистка, созданного на 3D-принтере, было опубликовано на образовательном YouTube-канал Action Lab. Пользователи, уже прослушавшие запись отмечают, что предсмертный свисток издает звук, который действительно можно назвать "самым ужасающим в мире" и "вселяющим страх".

Несмотря на то, что свисток смерти был обнаружен в ацтекском храме, лишь через 15 лет ученые поняли, что он представляет собой на самом деле. Изначально археологи не придали находке значения, так как полагали, что это не более, чем игрушка. Спустя 15 лет какой-то ученый по неизвестной причине подул в отверстие наверху инструмента и услышал издаваемый звук. Это оказалось удивительным открытием так как оно напоминало "предсмертный крик человека".

Отметим, что ученые до сих пор не знаю, для чего точно ацтеки использовали этот инструмент, но несколько теорий существует. Согласно одной из них, свисток смерти использовали на церемониях жертвоприношений, чтобы помочь душам умерших в путешествии в загробный мир. Другая предполагает, что инструмент могли положить в могилу для защиты от злых духов в загробном мире. Согласно третьей — ацтеки использовали свисток во время сражений, чтобы "вселить страх в сердце врагов в начале битвы".

Спектрограмма звуковых волн смертельного свистка, издающего звук, похожий на визг зомби Фото: YouTube

Ученые отмечают, что форма инструмента имитирует форму человеческой гортани. Как только кто-то дует в отверстие, воздух разделяется на два потока, создавая колеблющиеся звуковые волны, циркулирующие вокруг большой камеры, прежде чем выйти из второго отверстия. Кроме того, внутри большой камеры некоторых свистков смерти находится шарик, как правило, сделанный из пробки, он подпрыгивает, чем еще больше искажает звук.

Современные версии ацтекского инструмента были созданы американской фирмой HeyGears. Все свистки смерти издают разные звуки в зависимости от размера предмета и того, где именно он находится в губах, когда в него дуют. К слову продажи этого удивительного жуткого инструмента уже продаются на разных платформах, желающие могут купить свистки смерти, сделанные из смолы, керамики и даже углеродного волокна.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец раскрыли, кто создал хрустальные черепа: французский мошенник или ацтек-ювелир.