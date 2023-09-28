На контейнере с образцами астероида Бенну обнаружили таинственную черную пыль (фото, видео)

Остатки грунта, обнаруженные на сборочном устройстве Touch and Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM), вероятно, попали туда из-за сложностей, возникших во время сбора, которые в конечном итоге удалось устранить.

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НАСА было вынуждено остановить работу над образцами астероидов, которые космический аппарат собрал на астероиде Бенну и доставил на Землю на этой неделе. Все из-за того, что внутри капсулы заметили загадочную черную пыль. Об этом сообщает The Daily Mail.

Образцы были собраны с поверхности Бенну в 2020 году во время миссии OSIRIS-REx, в минувшее воскресенья капсула с грунтом приземлилась в пустыне Юты.

Капсула с грунтом Бенну

Ученые взломали контейнер, в нем было около 227 граммов грунта, и, ко всему прочему, неизвестное вещество.

Представители НАСА заявили, что пыль будет подвергнута быстрому анализу, чтобы определить, действительно ли это материал астероида Бенну.

Основная часть образцов все еще хранится в контейнере, его осторожно откроют в ближайшие недели, сообщили в НАСА.

Остатки грунта, обнаруженные на сборочном устройстве Touch and Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM), вероятно, попали туда из-за сложностей, возникших во время сбора, которые в конечном итоге удалось устранить.

Капсула с грунтом Бенну

Главный исследователь OSIRIS-REx Данте Лауретта сделал изображение контейнера с образцами.

Миссия OSIRIS-REx: полет на астероид Бенну

В 2016 году космический аппарат Osiris-Rex отправился в полет в рамках миссии стоимостью 1 млрд долларов.

Два года спустя он достиг Бенну и в 2020 году собрал обломки небольшого круглого космического камня с помощью длинного пылесоса.

На обратном пути на Землю космический корабль преодолел более 6 млрд км.

Капсула вошла в атмосферу на скорости 44 498 км/ч после того, как отделилась от космического корабля.

Было крайне важно, чтобы к образцу не добавились примеси элементов с Земли. Парашют замедлил свободное падение до 17 км/ч.

Данные, собранные в ходе миссии OSIRIS-REx, также помогут ученым сделать более точные выводы относительно астероидов, которые могут столкнуться с Землей.

Напомним, что ученые рассказали, что будет с грунтом, собранным на астероиде Бенну.

Также сообщалось о прорыве на Большом адронном коллайдере: в ходе эксперимента впервые обнаружили нейтрино.