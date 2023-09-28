Антиматерия реагирует на гравитацию: исторический эксперимент ЦЕРН подтвердил догадку Эйнштейна (видео)

Спустя почти тридцать лет после того, как антиводород впервые создали в лаборатории, новый эксперимент подтвердил, что все массы одинаково реагируют на гравитацию.

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В среду, 27 сентября, международная группа физиков сообщила о важном открытии, относящемся к неуловимой форме материи, известной как антиматерия. Судя по всему, как и обычная материя, антиматерия также подвержена гравитации. Об этом сообщает пресс-служба европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН.

Исаака Ньютона на его историческое открытие вдохновило наблюдение за падением яблок с дерева. Исследователи ЦЕРН, в свою очередь, решили изучить "антияблоки", сделанные из антиматерии. И на практике выяснить, падали бы они так же, как и обычные, если бы существовали.

Итоги эксперимента в рамках проекта ALPHA, который проводился на фабрике антиматерии ЦЕНР (Antimatter Factory), опубликованы в статье журнала Nature.

"В физике нельзя быть ни в чем уверенным, пока вы это не увидите. — пояснил пресс-секретарь проекта ALPHA Джефри Хэнгст. — Это первый непосредственной эксперимент для наблюдения за гравитационным эффектом движения антиматерии. Это веха в истории ее изучения".

"В физике нельзя быть ни в чем уверенным, пока вы это не увидите"

Это первое в истории непосредственное наблюдение в условиях свободного падения, при котором атомы состоят из антипротонов вместо протонов и антиэлектронов. Антипротоны в основном отрицательно заряжены (протоны положительны в обычных атомах материи), а позитроны — положительно заряженные электроны (электроны в обычной материи отрицательны). Как бы странным это ни казалось.

Исследование доказало, что атомный антиводород (состоит из одного антипротона в центре и положительно заряженного позитрона, который вращается вокруг него), тянется вниз, а не вверх, как можно было бы ожидать от формы материи — "противоположности" обычной материи, на которую также действует сила тяжести.

Спустя почти тридцать лет после того, как антиводород был впервые создан в лаборатории, новый научный триумф стал очередным подтверждением гипотезы, согласно которой все массы, вне зависимости от отличий в их внутренней структуре, одинаково реагируют на гравитацию.

Джонатан Вюртеле — профессор физики Калифорнийского университета в Беркли первым предложил эксперимент, проведенный более десяти лет назад.

По его словам, результат ничуть не удивителен. Если спросить других физиков в Беркли, объяснил он, они все ответят: "Такова реальность".

"Однако большинство из них также скажут, что эксперимент был необходим, потому что никогда нельзя быть уверенным", — пояснил он.

Напомним, что ученые нашли темную материю в неожиданном месте. Загадочная материя может накапливаться в ядрах мертвых звезд.

Также сообщалось о том, что такое антиматерия и как с ее помощью можно ускорить полеты в космосе.