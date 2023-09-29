Массовая гибель тюленей и морских львов в Уругвае: ученые назвали виновника

За последние несколько недель на побережье обнаружили четыре сотни мертвых тел животных, исследователи рассказали, что произошло.

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В последнее время появляется все больше сообщений о массовой гибели тюленей и морских котиков — мертвые тела животных сотнями находят на побережьях в разных уголках мира. Ранее о массовую гибель морских млекопитающих также зафиксировали на острове в Сибири, пишет PHYS.org.

На этот раз подобная участь постигла и популяции тюленей и морских котиков, обитающих у побережья Уругвая. Только на последние несколько недель на местных пляжах было обнаружено около 400 мертвых тел млекопитающих.

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В данный момент сразу несколько министерств Уругвая наблюдают за ситуацией. Исследователи и власти считают, что в массовой гибели животных виноват птичий грипп. Отметим, что ранее первый случай птичьего гриппа H5 был обнаружен у морского льва на пляже в Монтевидео, где река Плейт впадает в Атлантический океан.

По словам главы отдела фауны министерства окружающей среды Кармен Лейзагоен, сотни тел мертвых животных были обнаружены на побережье Атлантического океана, а также вдоль всей реки. Власти и ученые также отмечают, что в данный момент наиболее очевидным виновником массовой гибели тюленей и морских львов является птичий грипп

Основная проблема заключается в том, что болезнь морских млекопитающих невозможно контролировать, а потому ученым и властям приходится ждать, пока иммунитет животных самостоятельно справится с заболеванием. Впрочем, когда это произойдет никому не известно.

Отметим, что популяция морских котиков и тюленей в Уругвае насчитывает 315 000. Пока ситуация не стабилизируется власти и ученые призывают местных жителей и туристов держаться подальше от животных, чтобы не заразиться вирусом. Заражение людей птичьим гриппом случается крайне редко, однако это все же возможно, а потому необходимо соблюдать меры предосторожности.

Ранее Фокус писал о том, что одиннадцать видов тюленей чудом избежали вымирания.