Поиски Девятой планеты. Обнаружен другой закон гравитации в Солнечной системе: новая теория

Ученые считают, что наблюдения, которые натолкнули ученых на существование Девятой планеты могут указывать на существование модифицированного закона гравитации.

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Американские физики представили новое исследование в издании The Astronomical Journal, в котором они утверждают, что информация с окраин Солнечной системы, которая указывает на существование Девятой планеты, может указывать еще на один важный момент. Ученые считают, что в Солнечной системе может существовать измененный закон гравитации, который изначально в виде гипотезы был создан для объяснения вращения галактик, пишет Phys.

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Альтернативной теорией гравитации, которая предлагает изменения в законе тяготения Исаака Ньютона, является модифицированная ньютоновская динамика (MOND). Согласно этой гипотезе вращение галактик можно объяснить без участия темной материи, как предполагают нынешние теории. То есть именно из-за влияния темной материи на гравитацию происходит вращение галактик.

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Теория MOND предполагает, что закон тяготения Ньютона работает до определенного момента. Когда гравитационное ускорение становится достаточно маленьким, то MOND допускает другое поведение гравитации.

По словам ученых, в масштабах галактики можно объяснить существующие процессы с помощью теории MOND, но они были удивлены, то этот измененный закон гравитации может также оказать заметное влияние на окраины Солнечной системы. По словам ученых, они пришли к выводу, что если бы закон гравитации определялся теорией MOND, то можно обнаружить, что Млечный Путь оказывает сильное влияние на объекты во внешней Солнечной системе.

Наблюдения показали, что во внешней части Солнечной системы неизвестный объект, предположительно Девятая планета, который своей гравитацией изменяет орбиты нескольких объектов Фото: ScienceAlert

Авторы исследования уже изучали возможность влияния модифицированной ньютоновской динамики в масштабах галактики. Но они решили проверить наличие такого влияния в Солнечной системе после серии исследований других ученых. Эти наблюдения показали, что во внешней части Солнечной системы неизвестный объект, предположительно Девятая планета, который своей гравитацией изменяет орбиты нескольких объектов. Подобные наблюдения, например, ранее привели к тому, то из-за аномальных орбит близлежащих объектов, которые находились под влиянием тогда еще неизвестного тела, был открыт Нептун.

По словам ученых, изначально они понимали, что теория MOND может противоречить наблюдениям, которые натолкнули ученых искать Девятую планету. Поэтому они решили выяснить, могут ли данные наблюдений за окраинами Солнечной системы исключить существование альтернативной теории гравитации.

Но в результате, согласно исследованию, физики выяснили, что теория MOND наоборот предсказывает существование аномальных орбит разных объектов на краю Солнечной системы, которые наблюдали астрономы. Согласно новой гипотезе, через миллионы лет орбиты некоторых объектов во внешней Солнечной системе выровняются с гравитационным полем Млечного Пути.

Согласно исследованию, физики выяснили, что теория MOND наоборот предсказывает существование аномальных орбит разных объектов на краю Солнечной системы, которые наблюдали астрономы Фото: phys.org

Пока что данная гипотеза ученым кажется очень жизнеспособной, но отсутствие большого количества данных не дает возможности говорить более уверенно о присутствии альтернативного закона гравитации в Солнечной системе.

В любом случае, как говорят авторы нового исследования, нужно нацелить все внимание на изучение внешней части Солнечной системы, где можно проверить существующие теории гравитации и изучить другие проблемные моменты в физике.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили новую часть Солнечной системы. За Плутоном найдены 12 неизвестных ранее крупных объектов. Астрономы предполагают, что за орбитой Плутона скрывается еще один неизвестный пояс Койпера.

Фокус также писал о том, что новая гипотеза предполагает не просто существование Девятой планеты в Солнечной системе, а и то, что она удивительно похожа на Землю.