Отнимающий душу. Ученые рассказали, как давно на Земле существует рыжий цвет волос

Несмотря на то, что в наши дни натуральный рыжий цвет волос встречается крайне редко, ученые обнаружили, что ему уже более 10 миллионов лет.

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О людях с натуральным рыжим цветом волос существует множество мифов, например, один из них утверждает, что у них "нет души". В то же время статистика свидетельствует о том, что рыжий цвет волос в действительности встречается крайне редко — лишь у менее 2% населения планеты, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые изучали окаменелости и обнаружили фрагменты феомеланина — пигмента, придающего рыжий цвет. Этот пигмент был обнаружен в окаменелостях лягушек, и теперь исследователи полагают, что рыжий цвет существует на планете вот уже 10 миллионов лет.

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Теперь команда утверждает, что полученные ими результаты могут помочь палеонтологам восстановить первоначальные цвета давно вымерших видов. Команду возглавили исследователи из Университетского колледжа Корка. В ходе исследования они провели лабораторные эксперименты на перьях черных, рыжих и белых птиц, что позволило проследить, как пигменты феомеланина разлагаются в процессе окаменения.

После этого ученые использовали полученные результаты к окаменелостям вымершего вида крупных лягушек Pelophylax pueyoi. Полученные данные подтвердили наличие высоких концентраций пигмента. По словам соавтора исследования, доктора Тиффани Слейтер, это открытие является "весьма захватывающим". Ученые считают, что в дальнейшем это открытие позволит палеонтологам обнаруживать различные пигменты меланина во многих других окаменелостях — в результате ученым удастся воссоздать более точную картину окраски животных, а также позволит ответить на важные вопросы об эволюции их окраски.

По словам старшего автора исследования, профессора Марии Макнамары, увы, окаменелости изменяются под воздействием тепла и давления во время захоронения. Однако это вовсе не означает, что первоначальная биомолекулярная информация полностью утеряна.

Команда отмечает, что эксперименты по окаменению фактически стали ключом к пониманию химии окаменелостей. Ученым также удалось доказать, что следы биомолекул могут выжить, даже будучи "приготовленными в процессе окаменения".

Отметим, что феомеланин — одна из двух форм меланина, обнаруженных у млекопитающих, птиц и рептилий. Другая известная форма называется эумеланин. Статистика свидетельствуе о том, что среди людей лишь менее чем у 2% населения планеты встречаются натуральные рыжие волосы.

Фактически это является результатом генетического варианта, который заставляет кожу и волосяные клетки организма вырабатывать больше феомеланина. Ученые также отмечают, что люди с повышенным содержанием эумеланин, как правило, обладают каштановыми или черными волосами, а их кожа легко загорает.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему рыжеволосые люди боятся стоматологов.