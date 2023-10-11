Китай на пороге технореволюции. Ученые обнаружили неизвестную ранее руду с секретным элементом

Если месторождение окажется достаточно большим, страна может стать самодостаточной в сфере аккумуляторных технологий.

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Наша планета образовалась 4,6 миллиарда лет назад, однако не перестает нас удивлять и по сей день — ученые то и дело открывают новые виды или элементы, ранее неизвестные науке. На этот раз китайские ученые наткнулись на руду, которая ранее не встречалась, пишет Live Science.

Особенность этой новой руды, получившей название ниобобаотит, заключается в том, что она содержит один редкоземельный элемент — ниобий. Он является ценным металлом, который действует как сверхпроводник и, по мнению исследователей, может произвести революцию в аккумуляторной технологии.

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Отметим, что руда была найдена на месторождении Баян Обо во Внутренней Монголии (Китай). Команда из Национального университета Сингапура (NUS) изучала месторождение, когда заметила незнакомую руду. Дальнейший анализ показал, что ниобобаотит состоит из ниобия, бария, железа и хлорида. Впрочем, в особенности ученых заинтересовал именно первый элемент — причиной тому сверхпроводящие свойства.

Ниобий представляет собой светло-серый металл, в настоящее время используется в основном в производстве стали, которую он укрепляет без значительного увеличения веса. Данные Королевского химического общества свидетельствуют о том, что ниобий также используется для изготовления других сплавов, например, его можно найти в ускорителях частиц и другом передовом научном оборудовании. Основной интерес ученых сосредоточен на том, что металл является сверхпроводником при низких температурах.

По словам команды, ниобобаотит является 17-м новым типом руды, обнаруженным на месторождении Баян Обо, а также одним из 150 новых материалов, обнаруженных в регионе. Китайские ученые отмечают, что обнаружение этой новой руды, по сути, может стать "неожиданной удачей для Китая", который в настоящее время импортирует 95% производимого ниобия.

Вид с воздуха на месторождение Баян Обо, где была обнаружена новая руда Фото: Getty Images

По словам профессора электротехники и компьютерной инженерии Антонио Кастро Нето, в зависимости от размеров объемов месторождения руды и качества ниобия, "Китай может стать самодостаточным" на этом рынке.

Отметим, в данный момент крупнейшим поставщиком редкоземельных металлов в мире является Бразилия, на втором месте находится Канада. Данные Геологической службы США также свидетельствуют о том, что в южной Небраске сегодня также реализуется проект по открытию рудника и завода по переработке ниобия — по сути он станет единственным подобным рудником в Штатах.

Исследователи также предполагают, что металл станет особенно популярным в будущем, так как ученые работают над разработкой ниобий-литиевых и необий-графитовых батарей. Предполагается, что они помогут снизить риск возгораний, кроме того такие батареи заряжаются быстрее и их можно заряжать чаще, чем традиционные литиевые.

Ранее Фокус писал о том, что как ученые ищут редкие элементы на дне океана, в космосе и мусоре.