Их видно каждое утро и вечер на востоке. Две яркие звезды в небе: что это на самом деле

Перед восходом Солнца и после его заката в ночном небе на востоке можно наблюдать 2 очень яркие звезды. Но это совсем не звезды.

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Если вы иногда обращали внимание в последнее время на небо рано утром перед восходом Солнца или же после наступления темноты, когда Солнце зашло, то могли увидеть в небе две очень яркие звезды. Но на самом деле это совсем не звезды, а две самые известные планеты Солнечной системы, пишет Forbes.

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Яркой "звездой" в небе рано утром является Венера. Самая близкая к Земле планета с января по сентябрь появлялась в фазе "вечерней звезды" после заката Солнца, а затем начала доминировать своей яркостью в небе в фазе "утренней звезды" перед восходом Солнца.

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В ближайшие дни будет находиться дальше всего от Солнца, а потому ее будет видно примерно на середине неба, таким образом она становится видимой очень многим людям на планете из-за отраженного света Солнца. В течение нескольких месяцев Венера будет находиться высоко в небе, а следующей весной снова опустится под яркий солнечный свет и снова будет видна в небе после заката Солнца на западе следующим летом.

Из-за того, что Венера по отношению к Земле является внутренней планетой, ее никогда нельзя увидеть движущейся по всему ночному небу, как это делают внешние планеты. Фактически, с Земли Венера, по-видимому, имеет восьмилетний цикл, в котором она совершает оборот вокруг Солнца 13 раз, и переходит из фазы "утренней звезды" фазу "вечерней звезды" и наоборот каждые 19 месяцев.

Яркая Венера в ночном небе Фото: Forbes

Отчасти это связано с местом наблюдения планеты. С того места, где мы находимся на орбите вокруг Солнца, кажется, что Венера движется взад и вперед от солнечного света в ночном небе после заката или перед рассветом.

Яркой "звездой" вечером является еще одна знаменитая планета – Юпитер. Сейчас космический аппарат NASA "Юнона" вращается вокруг газового гиганта и делает потрясающие снимки этой планеты. А недавно, как уже писал Фокус, аппарат сделал новые снимки спутника Юпитера – Ио. Чтобы исследовать другие три известных спутника планеты — Европу, Каллисто и Ганимед – Европейское космическое агентство отправило аппарат JUICE, как уже писал Фокус. Во время появления Юпитера в небе с мощью бинокля или небольшого телескопа даже можно увидеть эти четыре спутника, но, если они не проходят на фоне Юпитера.

Юпитер по отношению к Земле является внешней планетой, и он вращается вокруг Солнца более медленно. Фактически, Юпитеру требуется 12 лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Таким образом, его можно увидеть движущимся по всему ночному небу, и именно положение Земли является важнейшим фактором, который определяет, когда и где можно увидеть Юпитер.

Один раз в году планета оказывается между Солнцем и Землей. В этот момент, Юпитер становится самой большой и яркой планетой. То есть в это время можно увидеть 100% Юпитера, когда он появляется на востоке перед восходом Солнца и на западе после заката Солнца. В этом году ярче всего Юпитер будет сиять в небе 3 ноября, когда планета расположиться почти на прямой линии между Землей и Солнцем.

Фокус уже писал о том, что астрономы открыли новое атмосферное явление на Юпитере, о котором ранее ничего не знали.