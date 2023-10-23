Вирусное проклятье. Самый популярный банан в мире может исчезнуть: что ему угрожает

Исследователи опасаются, что в скором времени человечество может лишиться этих столь любимых многими фруктов.

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Ежегодно во всем мире люди съедают около 100 миллиардов бананов, при этом большинство из них относятся к сорту Кавендиш. Теперь ученые считают, что в ближайшем будущем мы можем полностью утратить этот сорт, пишет Science Alert.

Ученые отмечают, что нынешняя ситуация вовсе не нова, подобное уже происходило с другим популярным сортом бананов под названием Грос Мишель. Еще в первой половине прошлого века этот сорт был основным экспортным бананом в мире, но сегодня его едва ли кто-то вспомнит. Что же за проклятие преследует самые популярные сорта бананов в мире?

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Дело в том, что бананы Кавендиш могут полностью исчезнуть с лица Земли из-за грибкового заболевания. Некоторые ученым удалось генетически модифицировать плоды, чтобы они были более устойчивы к болезням, однако не все уверенны, что это сработает. Ряд исследователей настаивают, что наилучшим решением этой проблемы станет пересмотр производство бананов в целом — предполагается, что фермерам следует сосредоточиться на выращивании сразу нескольких сортов фруктов.

Отметим, что в мире существует более 1000 различных сортов бананов, однако около 47% съеденных человеком бананов приходится именно на сорт Каведиш (Musa acuminata). Ученые отмечают, что эти фрукты доминируют на мировом рынке по ряду причин, в том числе:

из-за устойчивости к некоторым основным болезням;

длительного срока хранения;

высокой урожайности.

Однако сегодня самые популярные бананы в мире стали жертвами грибка, получившего название Панамская болезнь (Фузариозное увядание) тропической расы 4 — инфекция TR4. Эта инфекция берет свое начало в корнях дерева, а затем распространяется — в конечном итоге растение теряет способность поглощать воду и проводить фотосинтез, после чего умирает.

По словам профессора и руководителя программы банановой биотехнологии в Технологическом университете Квинсленда Джеймса Дейла, подобная ситуация произошла с сортом бананов Грос Мишель. Тогда растения были атакованы предшественником TR4, названным тропической расой 1. Напасть обрушилась на банановые плантации в 1876 году, а уже к 1950-м полностью истребила сорт.

В результаты производителям пришлось искать нового фаворита, коим впоследствии стал сор Кавендиш, так как он был устойчив к TR1. По словам Дейла, новый штамм TR4 был обнаружен исследователями в 1997 году в Австралии. К 2015 году болезнь значительно распространилась и достигла Квинсленда — крупнейшего штата Австралии по производству бананов. Сегодня грибок уже можно встретить в Индии, Китае, на Ближнем Востоке и в Африке, а совсем недавно вирус достиг Южной Америки.

В результате некоторые исследователи полагают, что бананы Кавендиш постигнет та же участь, что и Грос Мишель. Впрочем, по мнению Дейла, болезнь развивается медленно, а значит у человечества есть в запасе минимум 10 лет, прежде чем последствия станут радикальными и истребление целого сорта будет уже не остановить.

В данный момент некоторые ученые сосредоточились над разработкой бананов Кавендиш, которые смогли бы противостоять TR4 или другой устойчивой заменой. Например, Дейл и его коллеги разработали генетически модифицированный сорт Кавендиша под названием QCAV-4, который, по их словам, обладает высокой устойчивостью к TR4.

В то же время исследователи из Кембриджа работают над созданием "прививки", которая поможет защитить целый сорт бананов от гибели. Группа учены из Тайваньского научно-исследовательского института бананов пытается использовать для спасения бананов форму естественного отбора.

Таким образом Дейл предполагает, что в ближайшие годы ученые смогут найти способ защитить самые популярные бананы в мире. Впрочем, некоторые исследователи предполагают, что это не будет эффективным в долгосрочной перспективе. Вместо этого они предлагают производителям по всему миру сосредоточиться на выращивании сразу нескольких сортов бананов — таким образом в дальнейшем можно будет избежать экономического кризиса из-за исчезновения того или иного сорта.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали "супербанан", который поможет спасти миллионы жизней.