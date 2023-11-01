На крупнейшем океаническом спутнике Юпитера обнаружили органические вещества: что нашли

Согласно данным, полученным космическим аппаратом "Юнона", на поверхности Ганимеда находятся минеральные соли и органические соединения.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, космический аппарат "Юнона" обнаружил на самом большом спутнике Юпитера Ганимеде минеральные соли и органические соединения. Результаты этих наблюдений помогут ученым лучше понять происхождение Ганимеда и состав его подземного океана, пишет Forbes.

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Ганимед является самым большим спутником Юпитера и является уникальным объектом для изучения астрономами. Имея диаметр 5268 км Ганимед является девятым по величине объектом в Солнечной системе, он больше Меркурия и карликовой планеты Плутон.

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У Ганимеда есть атмосфера, магнитное поле и подземный океан под ледяной оболочкой спутника. В этом океане, глубиной до 160 км, может быть даже больше воды, чем во всех океанах Земли. Два года назад астрономы обнаружили на поверхности Ганимеда лед, который превращается в водяной пар и улетает в космос. А прошлом году ученые выяснили, что очень неровная поверхность спутника Юпитера могла возникнуть в результате столкновения с массивным объектом шириной 150 км.

Предыдущие наблюдения за Ганимедом намекали на то, что на его поверхности могут находиться минеральные соли и органические вещества, но только наблюдения "Юноны" подтвердили эти догадки ученых. Результаты нового исследования основаны на данных, собранных аппаратом NASA во время пролета Ганимеда в июне 2021 года на высоте 1046 км над поверхностью спутника Юпитера.

У Ганимеда есть атмосфера, магнитное поле и подземный океан под ледяной оболочкой спутника Фото: NASA

По словам ученых, больше всего солей и органических веществ обнаружено в темных и ярких регионах спутника, которые защищены магнитным полем. Ученые считают, что это остатки воды из подземного океана, которая попала на поверхность холодного мира. Кстати, Ганимед является единственным спутником в Солнечной системе, который имеет магнитное поле.

Космический аппарат "Юнона" периодически пролетает мимо некоторых спутников Юпитера, во время изучения самой планеты. Например, недавно, как уже писал Фокус, зонд NASA пролетел очень близко к вулканическому спутнику Юпитера Ио и сделал потрясающие снимки.

Также сейчас на пути к спутникам Юпитера находится космический аппарат JUICE стоимостью 1,7 млрд долларов, который выйдет на орбиту вокруг Ганимеда в конце 2034 года. В этом случае JUICE станет первым зондом, который будет вращаться вокруг спутника другой планеты.

Перед тем, как выйти на орбиту вокруг Ганимеда, JUICE совершит два облета спутника Юпитера Европа и 21 облет еще одного спутника под названием Каллисто. Ученые считают, что с помощью изучения Ганимеда можно лучше понять природу самых далеких спутников и карликовых планет Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, сейчас космический аппарат NASA "Люси" направляется изучать троянские астероиды Юпитера и уже почти первой цели своей миссии.