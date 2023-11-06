По-настоящему недостижимая мечта: некоторым людям никогда не накачать шесть кубиков пресса

Исследователи говорят, что в эту категорию попадает большая часть жителей планеты.

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Вожделенные шесть кубиков пресса могут быть настоящим мотиватором во время тренировок в зале. Но для некоторых людей такая цель может быть физически невозможной, но не потому что они недостаточно тренируются, а из-за того, что их тело может иметь всего четыре кубика пресса, а в некоторых случаях – восемь, пишет LiveScience.

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У каждого человека брюшная стенка включает в себя пять разных мышц, которые тянутся от ребер к тазу. Исследователи давно доказали, что именно эти мышцы помогают защитить позвоночник, поддерживать равновесие и улучшают нашу подвижность. Верхний слой этих мышц известен как прямая мышца живота. Она является самой длинной мышцей брюшной стенки и состоит из фиброзных полос, которые идут вертикально по животу. Несколько фиброзных тканей, которые известны как сухожильные пересечения, проходят горизонтально через центральную вертикальную полосу, разделяя брюшную стенку на секции, которые и становятся основой для появления шести кубиков.

Но количество кубиков пресса, как оказалось, определяется не усердными тренировками, а нашей генетикой. Согласно обширным исследованиям на эту тему, около 60% людей рождаются с тремя пересечениями сухожилий, а это значит, что у большинства людей на планете никогда не будет шести кубиков пресса. Из них примерно 20% человек будут иметь четыре таких пересечения, которые образуют восемь кубиков пресса. В более редких случаях у людей может быть меньшее количество кубиков: около 15% имеют всего четыре кубика пресса, а у 2% может быть всего два кубика.

Старший клинический профессор кафедры спортивных наук и физического воспитания Хантингдонского колледжа Мишель Олсон говорит, что количество кубиков вашего пресса не является показателем того, насколько сильным является ваше тело.

"Восемь кубиков пресса совсем не значит, что у вас более сильные мышцы пресса, чем у человека, который родился с четырьмя или двумя", — говорит эксперт.

Пока ученые не могут сказать, есть ли вообще хоть какая-то польза от больше количества кубиков пресса. Разница может заключаться только в том, что человек с большим количеством сухожильных пересечений сможет иметь немного больший диапазон движений.

Эксперты подчеркивают, что лучший способ обзавестись ярко выраженным прессом – с помощью упражнений и дефицита калорий. Речь идет о диетах, когда люди потребляют меньшее количество калорий, чем необходимо их организму, что эффективно сжигает жир в теле, в том числе и в области живота.

В это же время, ученые и диетологи напоминают, что точеный пресс необязательно является показателем хорошего здоровья, если вы сутками напролет голодаете или слишком перенапрягаетесь на тренировках.

Напомним, новое исследование показывает, что существует альтернативный способ, позволяющий накачать мышцы за 3 секунды тренировок 3 раза в неделю. То есть всего 36 секунд, потраченных на тренировки в месяц, принесут желаемый эффект.