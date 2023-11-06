Метаморфозы природы: почему листья на деревьях осенью меняют свой цвет

Растения используют набор пигментов для производства энергии из солнечного света, и осенью некоторые из них становятся более заметными, чем другие.

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Каждую осень мы становимся свидетелями преобразования деревьев и других растений. Листья на деревьях перед тем как опасть меняют свой цвет с зеленого на оранжевый, желтый и красный. Но почему у растений происходят такие изменения и как они понимают, когда нужно меняться? Об этом пишет Live Science.

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Деревья и кустарники, которые растут в умеренном климатическом поясе Земли, которые сбрасывают свои листья осенью называются листопадными растениями. С другой стороны, в этом же поясе растут и хвойные растения, которые остаются всегда зелеными. И те, и другие виды деревьев производят меньше энергии из солнечного света зимой, но хвойные деревья приспособлены сохранять свой вечнозеленый вид из-за минимизации потерь воды.

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По словам Адама Мура из Лесной службы штата Колорадо, деревья всех видов улавливают сигналы окружающей среды, которые подсказывают им, когда нужно начинать подготовку к зиме. В начале осени погодные условия меняются, становится холоднее, а продолжительность светового дня сокращается. Соответственно растения получают меньше солнечного света, который они используют для производства энергии и постепенно начинают отказываться от поддержания жизнеспособности листьев.

Растения используют набор пигментов для производства энергии из солнечного света, и осенью некоторые из них становятся более заметными, чем другие Фото: Live Science

Хотя хлорофилл является наиболее распространенным пигментом в листьях, который деревья и кустарники используют для получения света, у растений есть и другие пигменты. Когда количество хлорофилла в листьях начинает уменьшаться, эти пигменты проявляют себя.

По словам Кристины Безансон из Массачусетского университета в Амхерсте, США, листья становятся красными благодаря таким пигментам, как антоцианы, а оранжевыми и желтыми – благодаря пигментам под названием каротиноиды и ксантофиллы. Но у разных деревьев, есть свой набор вторичных пигментов, что и определяет цвет их осенних листьев.

По словам ученых, деревья создают себе энергию с помощью фотосинтеза и листья в этом процессе играют важнейшую роль. Разные пигменты в листьях помогают улавливать свет разных длин волн и это позволяет деревьям производить больше энергии. Но у всех деревьев имеется богатый набор вторичных пигментов, но те, у которых он есть, растут быстро.

По словам Безансон, время, когда деревья начинают менять цвет своих листьев, зависит не только от изменений в окружающей среде, но и от генетики растений.

Даже когда листопадные растения полностью сбрасывают свои листья в конце осени или в начале зимы, они по-прежнему остаются важной составляющей экосистемы. Деревья блокируют перемещение сильных ветров, а также обеспечивать среду обитания для птиц. Что же касается опавших листьев, то они являются хорошим удобрением для почвы, ведь наполняют ее питательными веществами. С другой стороны, опавшие листья создают покров, который сохраняет корни деревьев в тепле во время холодных зим.

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