Безжалостно травят Землю. Люди увеличили концентрацию токсичной ртути в атмосфере в 7 раз

В новом исследовании ученые установили естественный уровень содержания ртути в атмосфере путем оценки выбросов в результате извержений вулканов и сравнили с тем, что мы имеем сейчас.

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Годами ученые твердят о том, что влияние человечества на систему Земли огромно: ежегодные выбросы парниковых газов и других веществ существенно влияют на климат планеты, ее атмосферу и не только. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, насколько люди увеличили концентрацию потенциальной опасной ртути в атмосфере Земли, пишет SciTechDaily.

Новое исследование проведено учеными из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук Джона А. Полсона (SEAS). В ходе исследования команда разработала новый метод точной оценки того, сколько ртути ежегодно выбрасывается из вулканов, являющихся крупнейшими природными источниками ртути.

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По словам руководителей исследования, профессора химии окружающей среды Элси М. Сандерленд и профессора наук о Земле и планетах Фреда Кавли, команда использовала эту оценку в связке с компьютерной моделью для реконструкции доантропогенных уровней ртути в атмосфере.

В результате ученые обнаружили, что до того, как люди начали выбрасывать ртуть в атмосферу планеты, она содержала около 580 мегаграммов ртути. Однако исследование 2015 года показало, что резервуар ртути в атмосфере составляет около 4000 мг — это почти в 7 раз больше, чем естественное состояние. Ученые отмечают, что основную роль в увеличении количества ртути в атмосфере Земли сыграли угольные станции, сжигание отходов, промышленность и горнодобывающую промышленность.

По словам Сандердленда, метилртуть является мощным нейротоксикантом, биоаккумулируемым в рыбах и других организмах на Земле. Понимание естественного цикла ртути, вызванного вулканическими выбросами, как считает команда, в дальнейшем позволит улучшить политику, направленную на сокращение выбросов ртути.

Команда отмечает, что проблема с измерением ртути в атмосфере заключается в том, что ее не так уж много, несмотря на ее огромное влияние на здоровье человека. Фактически в кубическом метре воздуха может содержаться всего несколько нанограмм ртути, что делает ее почти невозможным для обнаружения через спутник. В результате ученым пришлось использовать диоксид серы, который, как и ртуть, является основным компонентом вулканических выбросов.

Ранее Фокус писал о том, что первая атмосфера Земли была густой и токсичной, как на Венере.