Сокровище портового города: в Дурресе археологи нашли уникальную древнеримскую мозаику (фото)

Город Дуррес, Албания, может похвастаться богатым наследием римских времен и недавно к списку добавилась древнеримская мозаика. Археологи обнаружили ее во время реконструкции средней школы и считают, что это только начало.

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В портовом городе Дуррес, расположенном на берегу Адриатического моря в Албании, недавно была найдена римская мозаика. Эта находка возвращает нас почти на 1900 лет в прошлое, пишет Arkeonews.

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Дуррес, с его богатой историей, насчитывающей более 3 000 лет, занимает особое место как один из старейших и важнейших портовых городов на Балканах. Основанный в 627 году до н. э. коринфскими и корсирийскими поселенцами, вторгшимися на иллирийскую территорию тавров, позже он перешел под римское господство, получив название Диррахий и став важнейшим портом Иллирикума. В IV веке он даже служил столицей Нового Эпира, римской провинции.

Город может похвастаться невероятной достопримечательностью — римским амфитеатром императора Адриана, который может вместить до 15 000 зрителей. Этот амфитеатр является вторым по величине в своем роде во всем Балканском регионе.

Эта мозаика является уникальной находкой не только для Албании, но и для всего Балканского региона Фото: Vox News

Но на этом исторические сокровища города не заканчиваются. Дуррес также славится еще одной мозаикой "Красота Дурреса", датируемой IV веком до нашей эры. Это произведение искусства сейчас выставлено в Национальном историческом музее Тираны.

Новую мозаику нашли во время раскопок для реконструкции средней школы в Дурресе. Руководителем этого археологического проекта является профессор Луан Пержит. По словам ученого, эта мозаика является уникальной находкой не только для Албании, но и для всего Балканского региона.

Сама мозаика состоит из темно-синих и белых камней с геометрическими и растительными узорами. По оценкам, она датируется концом I — началом II века и была частью роскошной виллы, которая когда-то стояла возле амфитеатра Дуррес. Сейчас обнаружена лишь часть этой мозаики, которая, как полагают, охватывает 60 квадратных метров.

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Кроме мозаики, раскопки также обнаружили 3-метровый участок стены с восточной стороны, а также несколько других объектов, имеющих историческое значение. Уникальность этого открытия заключается в редкости таких хорошо сохранившихся древних мозаик, особенно в этом регионе.

Хотя эта находка может не иметь непосредственного практического применения, она подчеркивает важность сохранения и исследования нашего исторического наследия.

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