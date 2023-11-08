Вертолет NASA совершил на Марсе два важных полета перед солнечным соединением: что это (видео)

Два коротких полета приготовили летательный аппарат к периоду прерывания связи с Землей.

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Марсианский вертолет Ingenuity два дня подряд поднимался над поверхностью Марса для того, чтобы подготовиться к двухнедельной потере управления с Земли. Это связано с тем, что грядет так называемое солнечное соединение, когда связь аппарата с командой ученых на Земле будет недоступна, пишет Space.

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По словам ученых из NASA, в течение двух недель с 11 по 25 ноября Марс будет находиться по ту сторону Солнца с точки зрения Земли, это так называемое солнечное соединение Марса.

В это время Земля и Марс будут находиться по разные стороны Солнца, и подобное событие происходит примерно один раз в два года. Такое расположение Красной планеты означает, что Солнце будет блокировать радиосигналы, который идут с Марса на Землю и в обратном направлении. Поэтому прямое управление вертолетом Ingenuity будет невозможно.

Из-за того, что ученые не могут точно сказать, какие сигналы достигнут Марса, а какие нет, это может поставить под угрозу работу летательного аппарата. Для того, чтобы убедиться в том, что с Ingenuity все будет в порядке в течение периода солнечного соединения, ученые отправили ему нужные команды и подготовили к будущей потере управления с Земли в течение двух коротких полетов на Марсе.

По словам ученых, эти полеты показали готовность марсианского вертолета к перерыву в общении с Землей. Оба полета были не только короткими по времени, но и по дистанции.

Согласно сообщению NASA от 7 ноября, 65-й полет вертолета Ingenuity состоялся 2 ноября, во время которого аппарат пролетел всего 7 метров за 48 секунд. 66-й полет состоялся 3 ноября, во время которого Ingenuity пролетел всего 60 см за 23 секунды. Никаких проблем у летательного аппарата выявлено не было.

Марсианский вертолет Ingenuity два дня подряд поднимался над поверхностью Марса для того, чтобы подготовится к двухнедельной потере управления с Земли

Марсианский вертолет Ingenuity

Приземление на Марсе: февраль 2021 года

Напарник вертолета: марсоход Perseverance

Место приземления и дальнейших исследований: кратер Езеро диаметром 45 км

Цель вертолета: сначала ученые из NASA планировали просто доказать существование возможности совершать полеты на Марсе в его очень разреженной атмосфере; позже вертолет стал помогать марсоходу исследовать поверхность планеты в поисках признаков существования микробной жизни.

Достижения вертолета Ingenuity: за 66 полетов летательный аппарат преодолел в общей сложности 14,5 км и находился в воздухе 119 минут.

Рекорд 63-го полета: вертолет Ingenuity преодолел самое большое расстояние на Марсе

Как уже писал Фокус, марсоход Curiosity провел на Марсе 4000 дней и ученые рассказали о его последних достижениях в исследовании Красной планеты.

Также ученые провели новое исследование ледяных облаков на Марсе и назвали одну из причин, почему планета превратилась засушливых мир, как уже писал Фокус.