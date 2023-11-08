Луна будет "улыбаться" Венере в ночном небе: когда можно увидеть улыбку и сияние да Винчи (фото)

Если вы готовы встать рано утром, то можете стать свидетелем одного из самых красивых астрономических явлений в этом году.

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Чтобы наблюдать, как Луна "улыбается" Венере, когда находится визуально очень близко ко второй планете от Солнца, нужно проснуться рано утром, в четверг, 9 ноября. Именно перед восходом Солнца в ночном небе будет видна Луна в виде полумесяца, а рядом ней будет находиться яркая Венера, пишет Live Science.

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Астрономы называют подобное визуальное сближение Венеры и Луны одним из самых красивых астрономических явлений в этом году. Луна находится в той фазе, когда ее поверхность лишь частично освещена Солнцем, а потому перед рассветом она будет выглядеть как полумесяц и таким образом напоминать улыбку.

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Поэтому может показаться, что Луна "улыбается" яркой Венере, расположенной рядом со спутником Земли. На самом деле оба объекта находятся далеко друг от друга, в это утро будет казаться, что они расположены очень близко.

За данным астрономическим явлением можно начинает наблюдение начиная с 3 часов ночи и до самого рассвета. При этом нужно смотреть сначала на восток, а затем юго-восток, когда Луна и Венера окажутся выше в небе.

Астрономы называют подобное визуальное сближение Венеры и Луны одним из самых красивых астрономических явлений в этом году Фото: Live Science

В это время лишь 15% Луны будет освещено светом Солнца, а вверху справа над ней будет сиять Венера со звездной величиной -4,3. Напоминаем, что чем ниже эта величина, тем ярче является астрономический объект.

Сейчас Луна и Венера являются самыми яркими объектами на ночном небе после Солнца. Хотя эту пару можно увидеть невооруженным глазом, ученые рекомендуют использовать бинокль или телескоп, чтобы разглядеть некоторые детали лунной поверхности.

Самое интересное, то темная сторона Луны также будет освещена. Это явление называется сияние да Винчи. В этом случае часть Луны освещается отраженным от облаков Земли светом Солнца.

Также, по словам ученых, во время наблюдения за парой астрономических объектов, можно будет также заметить, что Венера ненадолго скроется за Луной. Хотя подобное затмение может произойти уже после восхода Солнца, а потому его можно увидеть только с помощью телескопов.

Как уже писал Фокус, в атмосфере Венеры был обнаружен кислород и ученые рассказали можно ли им дышать. Новые данные помогут понять, почему атмосферы Земли и Венеры так сильно отличаются.

Напоминаем, что скоро настанет максимум активности метеорного потока Леониды, а до этого можно увидеть пик активности метеорного потока Тауриды, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что Солнце оказывается меньше по размеру, чем предполагали ученые. Новое исследование показывает, что наша звезда имеет немного другой размер, хоть эта разница и незначительная.