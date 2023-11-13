4500 лет назад женщине провели две сложные операции на голове: пациентка выжила (фото)

Женщина, которой, по оценкам, было от 35 до 45 лет на момент смерти, пережила процедуру, известную как трепанация. Эта древняя медицинская практика предусматривала создание преднамеренных отверстий в черепе.

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Исследователи, анализируя скелет женщины, откопанный на кладбище медного века на Пиренейском полуострове, обнаружили четкое и безошибочное доказательство того, что перед смертью эта особа перенесла две операции на голове. И хотя это были серьезные и инвазивные хирургические процедуры, женщина пережила эти древние методы лечения и прожила еще по меньшей мере несколько месяцев, а возможно, и дольше, пишет Ancient Origins.

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Женщина, которой, по оценкам, было от 35 до 45 лет на момент смерти, пережила процедуру, известную как трепанация. Эта древняя медицинская практика предполагала создание преднамеренных отверстий в черепе, в этом случае двух продолговатых отверстий размером 5,3 см шириной 3 см длиной и 3,3 см шириной 2 см длиной. Примечательно, что эти отверстия, обнаруженные в области виска и уха, имели острые и четко очерченные края, что исключает возможность случайной травмы.

Трепанация, метод, датируемый 7 000-10 000 годами, имел целью уменьшить давление на мозг, связанное с заболеваниями, вызывающими головную боль или неврологические проблемы. Несмотря на потенциальную опасность, особенно в доисторические времена, эта женщина из медного века бросила вызов обстоятельствам и пережила обе операции.

Скелет женщины медного века на месте захоронения Фото: Sonia Díaz-Navarro et al

Соня Диас-Наварро, ведущая исследовательница из Университета Вальядолида в Испании, объяснила, что отверстия, вероятно, созданы трением литиевого (каменного) инструмента с шероховатой поверхностью о свод черепа. Точность отверстий свидетельствует о сознательном и тщательном подходе.

"Чтобы выполнить эту операцию, пострадавшего человека, вероятно, должны были сильно обездвижить другие члены сообщества или предварительно обработать психоактивным веществом, которое облегчило бы боль или лишило бы его сознания", — добавляет исследовательница.

Это открытие отличается не только выживаемостью после операций, но и их местом проведения. В отличие от типичных трепанаций на макушке или передней части головы, эти операции проведены над височной областью мозга.

Участок, богатый открытыми кровеносными сосудами и мышцами, создавал определенные трудности для древних хирургов. Однако метод, который использовали в этом случае, считался более безопасным, минимизируя риск сопутствующих повреждений или послеоперационных инфекций.

Женщина медного возраста перенесла две отдельные хирургические операции, которые оставили в ее черепе два накладывающихся друг на друга отверстия Фото: Sonia Díaz-Navarro et al

Скелет женщины обнаружил признаки заживления вокруг мест трепанации, что указывает на то, что она не только выжила, но и, вероятно, прожила несколько месяцев, если не лет, после второй операции. Это удивительное выздоровление контрастирует с распространенным мнением о том, что доисторические трепанации имели 40-процентный уровень смертности.

Хотя причины, по которым женщине понадобилось две операции, остаются загадкой, исследователи предполагают, что травма, которую невозможно обнаружить с помощью современного анализа скелета, могла быть одним из факторов.

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"Большая распространенность травматических повреждений, задокументированных на скелетах из Камино дель Молино, заставляет нас не исключать возможность того, что операцию провели из-за травм", — сказала Диас-Наварро.

По сути, эта древняя история хирургического успеха бросает вызов нашим предположениям о медицинских практиках 2500 года до нашей эры. Она освещает мастерство и знания "хирурга" медного века, что, вооруженный инструментами ручной работы, осуществил деликатную процедуру, которая спасла жизнь.

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