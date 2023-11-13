Зачем древнегреческие актеры носили маски: находка археологов добавляет интриги

Древнегреческие актеры во время спектаклей очень часто использовали маски: они не только позволяли одному актеру играть несколько ролей, но и выражать нужные эмоции. Недавно в Даскилеоне нашли один такой артефакт.

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Театр в Древней Греции считался не просто развлечением, он был культурным ориентиром. Греческие трагедии и комедии, как и пьесы известных драматургов Еврипида и Софокла, продолжают формировать наше представление о Древней Греции. Важным аспектом этих спектаклей было использование масок — инструмента, который выходил за пределы простой маскировки, пишет GreekReporter.

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Эти маски не скрывали эмоции, а наоборот, проектировали их. Они помогали актерам охватить своей экспрессией всю аудиторию, создавая театральное зрелище. Маски также позволяли актерам выполнять несколько ролей в одной пьесе, что было очень важно во времена, когда все роли исполняли мужчины, в том числе и противоположного пола.

Эта трансформационная способность масок позволяла актерам воплощать богов и мифологических персонажей, занимающих центральное место в древнегреческих историях. Связь между масками и воплощением была особенно сильной в случае с Дионисом, богом вина. Греки видели параллель между трансформационной силой маски и влиянием вина на поведение и благоразумие.

Дионис сыграл жизненно важную роль в развитии древнегреческого театра, тесно связанного с весельем и ритуальным безумием. Сам термин "вакханалия" происходит от его латинского имени "Вакх". В мифах Дионис освобождает своих последователей от общественных ограничений с помощью вина и ритуала, как это изображено в пьесе Еврипида "Вакханки".

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Во время фестивалей в честь Диониса, таких как ежегодные Дионисии в Афинах, большие толпы собирались со всей Греции, чтобы посмотреть эти спектакли. Театр стал основной частью идентичности города, получая поддержку как от государства, так и от влиятельных меценатов. Маски, игравшие важную роль в этих спектаклях, изготавливали преимущественно из крашеного льна, хотя оригинальные экземпляры до наших дней не сохранились.

Недавно в древнегреческом городе Даскилеон на западе Турции нашли великолепную терракотовую маску, которая, как полагают, изображает Диониса. Эту выразительную маску, возможно, изображающую слегка опьяневшего бога, обнаружили в городском акрополе. Археологи предполагают, что она могла служить жертвоприношением Дионису, демонстрируя устойчивую связь между богом, масками и богатым культурным полотном древнегреческого театра.

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