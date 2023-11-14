С щупальцами и острыми зубами: в океане найдено новое "огненное" морское существо (фото)

Исследователи обнаружили новый удивительный вид морских существ во время экспедиции в западной части Тихого океана.

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Мировой океан покрывает большую часть Земли, а потому является домом для множества видов, которые все еще неизвестны науке. Чего только стоит сумеречная зона океана, о котором исследователям известно крайне мало и они каждый раз узнают что-то новое, пишет Miami Herald.

На этот раз внимание ученых во время экспедиции в западной части Тихого океана недалеко от побережья Японии и Филиппин привлекли удивительно яркие рыбы с уникальными характеристиками — не было сомнений, они принадлежат к новому виду.

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Авторы исследования собрали 38 экземпляров небольших рыб, длина которых составляла от 3,8 до 8,9 сантиметров. Ученые внимательно изучили собранный материал и пришли к выводу, что перед ними новый вид скорпен (Neomerinthe ignea). Отметим, что ранее тихоокеанскую скорпену часто путали с другим похожим видом Neomerinthe.

Известно, что неомеринты, как правило, обитают в тропических и умеренных водах Индо-Тихоокеанского региона. Для этих морских обитателей характерны 12 шипов на спинных плавниках, 24 позвонка, а также уникальная чешуя и острые зубы. Новый обнаруженный вид, по мнению команды, отличается от собратьев уникальными шипами и чешуей.

Новый вид был назван в честь его "огненного" цвета Фото: Tatsuya Matsumoto

Представители нового вида отличаются ярко-оранжевым или красновато-белым окрасом, а также имеют черные пятна на теле. Их зрачки черны как смоль, а радужная оболочка усеяна черными и желтыми полосами, расходящимися от центра.

Ученые отмечают, что у тихоокеанской огненной рыбы-скорпиона "крутая" морда, сжатое тело и большой рот, набитый острыми зубами. Исследователи также считают, что этот новый вид обладает щупальцами, покрывающими его тело. Особенно плотные участки, усеянные щупальцами, располагаются на боковой стороне возле головы. К слову, команда отмечает, что назвала новый вид в честь латинского слова, означающего "огненный".

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