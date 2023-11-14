Удачная полоса у обезьян и танцующие голуби: ученые рассказали, есть ли у животных суеверия

Человеческая история полна странных и удивительных суеверий, которые зависят от культуры и множества других факторов, но есть ли нечто подобное у животных — до сих пор загадка.

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Избегаем ли мы трещин на тротуаре, отказываемся проходить под лестницей или опасаемся черной кошки, которая перешла нам дорогу — все это суеверия. Они присутствуют в жизни людей тысячелетия и для многих стали нормой, но есть ли нечто подобное у животных? Ученые пролили свет на этот вопрос, пишет IFLScience.

По словам профессора эволюционной биологии Оксфордского университета Кевина Фостера, изначально стоит прояснить, что когда речь идет о суевериях среди животных, мы не говорим о собаках, которые не открывают зонтик в помещении, или кошках, которые опасаются прикасаться к людям в черном. Фактически то, что люди сегодня называют суевериями, имеют исключительно человеческую природу и часто связаны с более широким культурным и историческим представлением о мире.

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По словам Фостера, в контексте животных все зависит от определения суеверия. Можно было бы утверждать, что в человеческом классическом понимании они свойственны только людям, однако изучение причинно-следственной связи между двумя событиями, когда такой связи на самом деле нет, ученые сходятся во мнении, что фактически любой вид способен породить некое суеверие.

Например, если хищник несколько раз появляется вместе с ветром в деревьях, виды-жертвы, вероятно, могут ассоциировать шум ветра с хищником, даже если фактически они не связаны между собой. Ученые отмечают, что такое обучение имеет очевидные преимущества для животных и людей: изучив причинно-следственные связи, можно научиться распознавать опасности до того, как они настигнут. В результате Фостер с коллегами предполагают, что суеверия являются своего рода побочным продуктом такого типа изучения причин и следствий, который перевешивает любые конкретные эволюционные выгоды. Впрочем, выявить суеверия у нечеловеческих видов чрезвычайно сложно.

Первый подобный эксперимент был проведен еще в 1948 году, когда поведенческий психолог Беррус Фредерик Скиннер провел эксперимент над голубями. В этом эксперименте ученый продемонстрировал, что случайные связи между ритуалом и благоприятным исходом могут вызвать устойчивое суеверное поведение у пернатых существ.

В ходе эксперимента голубей поместили в специальный бокс, где специальная машина выдавала им корм через определенные промежутки каждый день. Команда заметила, что в ожидании этой еды некоторые птицы вели себя странно, например, неоднократно совершали одни и те же действия перед подачей корма.

В результате Скиннер утверждал, что у голубей развились суеверия: они предполагали, что определенные действия и движения вознаградят их пищей. Впрочем, этот эксперимент столкнулся с критикой, когда студенты Скиннера повторили его с курами — в результате исследователи обнаружили, что их движения являются частью обычного поведения в поисках еды.

В 2014 году группа исследователей из Университета Кларксона и Университета Рочестера выявила еще один феномен, который является общим для людей и некоторых приматов. Ученые затеяли это исследование в попытке изучить так называемую "предвзятость горячих рук", которая описывает склонность полагать, что успешная полоса, вероятно, приведет к еще большим успехам.

Как правило, это проявляется во время азартных игр. Но очевидно, что никакой "удачи" не существует и в конечном итоге "хорошая полоса" закончится. Ученые обнаружили, что подобное поведение также наблюдается и у некоторых обезьян.

В ходе исследования ученые протестировали макак-резусов, предложив им динамичные компьютерные игры со встроенными вознаграждениями. Если животные правильно угадывали следующий шаг, им давали угощение. В дух из трех игр обезьяны легко идентифицировали правильные закономерности, однако в третьем варианте они были абсолютно случайными.

Подобно людям, обезьяны, добившиеся успеха в первых двух играх, продолжали играть, придерживаясь действий, соответствующих их победной серии. Простыми словами, они постоянно демонстрировали предвзятость "горячей руки" в течение нескольких недель тестирования. К слову, такое поведение продолжилось даже тогда, когда обезьянам дали возможность учиться и ять свои действия.

Фостер отмечает, что сложность заключается в том, можно ли считать это суеверным поведением, ведь фактически все зависит от того, как вы его определяете.

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