Доисторические Prado и Chanel: когда люди впервые начали шить себе одежду

Исследования показывают, что ткать одежду люди начали достаточно рано в своей истории.

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Трудно сказать, когда именно Homo sapiens сменил свою наготу на менее эпатажный, но более практичный наряд. Дело в том, что имеющиеся археологические данные не дают однозначного ответа, пишет IFLScience.

По словам археологов, на данный момент одним из самых древних образцов человеческой одежды является Тарханское платье. Оно представляет собой льняную рубашку с v-образным вырезом, которую нашли в гробнице Первой династии на древнеегипетском кладбище Тархан. Недавнее радиоуглеродное датирование показало, что рубашку создали где-то между 3482 и 3102 годами до нашей эры.

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Остается вопрос, неужели до этого люди все еще не носили никакой одежда? Дело в том, что предметов одежды, которые были бы старше Тарханского платья, археологи еще не нашли, и на это есть своя причина.

Дело в том, что в отличие от современной одежды, которая изготавливается преимущественно из синтетических волокон, древняя одежда создавалась из биоразлагаемых волокон животного и растительного происхождения. Тарханское платье так хорошо сохранилось видимо потому, что находилось в чрезвычайно сухой среде, что и воспрепятствовало разрушению волокон.

Несмотря на то, что Тарханское платье является самым ранним цельным предметом одежды, самое раннее свидетельство существования тканого текстиля намного древнее. Например, археологи нашли фрагмента тканого текстиля на основе растений на месте древнего поселения Чатал-Хююк в Турции. Возраст поселения оценивается в 8500 лет, что может быть свидетельством того, что люди уже носили и шили одежду в то время.

Если же и далее брать во внимания волокна, то есть еще более древние доказательства, чем куски ткани из Турции. В пещере Дзудзуана, штат Джорджия, исследователи обнаружили волокна дикого льна. Некоторые из этих волокон были скручены и окрашены с помощью натуральных пигментов, поэтому ученые предположили, что найденные волокна когда-то были частью сшитой одежды. Но самое интересное это то, что найденным волокнам около 30 тыс. лет.

Кроме этого, исследователи прибегли к еще одному инструменту, чтобы выяснить, когда же люди впервые начали одеваться. Этим инструментом оказались вши.

Известно, что существует два типа вшей, которые питаются людьми: головная вошь питается кожей нашей головы, тогда как платяная вошь паразитирует на коже тела. Платяная вошь, как можно догадаться, живет в человеческой одежде. Если бы ученые смогут выяснить, когда появились первые платяные вши, они поймут, когда люди впервые начали носить одежду.

В ряде экспериментов исследователи сравнили ДНК головных и платяных вшей, чтобы определить, когда возникла последняя. Одна из последних оценок предполагает, что платяная вошь могла отделиться от головной где-то между 83 000 и 170 000 лет назад, что указывает на то, что одежда возникла в это время. Однако это лишь приблизительная оценка, так как платяным вшам потребовалось бы время, чтобы адаптироваться, поэтому одежда могла появиться немного раньше этого периода.

Также существуют признаки того, что даже неандертальцы могли носить на себе шкуры убитых животных. Тем не менее, чем дальше мы возвращаемся в историю, тем труднее найти прямые доказательства – возможно, мы никогда точно не узнаем, когда появилась первая одежда на Земле.

Напомним, недавно ученые нашли 2000-летнюю обувь железного века в австрийской шахте. Ключевым фактором, лежащим в основе исключительной сохранности этого детского ботиночка, является богатая солью среда, которая характеризует это место. Соль законсервировала обувь, предотвращая процессы распада.