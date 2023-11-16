Не на того напала. Морской лев дал отпор акуле: вырвал горло, а затем проглотил (видео)

Удивительное видео, где добыча сама становится хищником, было снято у берегов Калифорнии.

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Не секрет, что морские львы и тюлени часто становятся жертвами нападения акул, косаток и других морских хищников. Однако на этот раз судьба распорядилась иначе: морской лев сам превратился в хищника и смог дать отпор акуле, пишет Daily Mail.

Удивительное видео удалось заснять в заливе Монтерей в Калифорнии: женщине удалось заснять невероятный момент, когда большой морской лев выбросил из воды синюю акулу, затем буквально вырвал ей часть челюсти и проглотил.

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По словам местной некоммерческой организации по охране морских млекопитающих "Центра ухода за морскими млекопитающими", это видео доказывает, что акулы не только высшие хищники в океане, но они также "определенно есть в меню". Исследователи, изучившие видео, также отмечают, что всегда любопытно наблюдать за противостоянием морского льва и такой большой синей акулы.

Дело в том, что прибрежная популяция морских львов у Побережья Калифорнии, как правило, питается мелкими стайными рыбами, например, сардинами, а потому весьма любопытно наблюдать за тем, как морской лев ест нечто такое большое.

В то же время ученые отмечают, что ожесточенное противостояние морских львов и акул не является чем-то редким и удивительным. Однако, наибольшую угрозу для синих акул в действительности несут вовсе не морские львы, а люди, охотящиеся за их плавниками: они попросту срезают плавники, а затем выбрасывают трупы животных обратно в море.

Данные некоммерческой организации Shark Trust, синие акулы, которых также называют большими синими акулами, сегодня являются наиболее интенсивно выловленными на планете. Этот вид уже занесен в Красный список и считается находящимся под угрозой исчезновения.

По словам директора по операциям и образованию Центра по уходу за морскими млекопитающими в Сан-Педро (Калифорния) Дэйва Бедера, синие акулы — обычное явление для этих вод, однако раньше их здесь было значительно больше. Увы, в результате вылова акул местная популяция сильно истощилась.

По словам морского биолога, директора лаборатории акул Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич, доктора Криса Лоу, несмотря на то, что люди в не воспринимают морских львов как хищников, они вполне успешно охотятся и поедают их. Например, еще в 2015 году появилось видео схватки морского льва и акулы-молота, которое также потрясло общественность. Однако ученые отмечают, что в действительности такое поведение морских львов не является чем-то удивительным.

По словам Бедера, предприимчивые морские львы действительно предпочитают питаться более мелкой рыбой, однако ученым также известно, что большие самцы также питаются лососем, скатам и большим палтусом.

Ученые также отмечают, что морским львам приходится выталкивать крупную добычу на поверхность воды, так как они не способны проглотить ее целиком — фактически на поверхности им легче замахнуться и оторвать кусок от своей жертвы.

В то же время Бедер отмечает, что самым удивительным в этом видео является то, что синяя акула не уплыла от морского льва. Дело в том, что большие синие акулы в действительности могут плавать быстрее и нырять глубже, потенциально, чем этот морской лев, а потому остается загадкой, как морскому льву удалось поймать ее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли как косатки лакомятся огромной белой акулой.