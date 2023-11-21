Зашли за край. Температура Земли впервые в истории превысила критический порог: что будет дальше

Исследователи зафиксировали первое в истории превышение допустимого порога в 2 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня.

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В последние годы ученые то и дело предупреждают о том, что Земля уже перешагнула из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения". В результате в будущем человечество, вероятно будет сталкиваться со все более высокими и экстремальными температурами, пишет Forbes.

Одним из маркеров Земли является и средняя глобальная температура на планете, которая на прошлой неделе впервые за всю историю превысила критический порог в 2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. К счастью, это продлилось недолго.

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По информации Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза (C3S), в пятницу, 17 ноября, средняя температура Земли достигла невиданных до этого момента 2,06 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. По словам заместителя директора C3S Саманты Берджесс, это первый в истории случай, когда средняя глобальная температура планеты пересекла критический порог.

Ученые считают, что это событие стало еще одним ярким напоминанием о том, что Земля вступила в эру беспрецедентного потепления и исследователи настаивают, это будет иметь необратимые и катастрофические последствия для планеты.

Отметим, что пятничные цифры пока все еще остаются предварительными, потребуются дополнительные исследования, чтобы уточнить и подтвердить данные. Однако по словам Берджесс, данные показывают, что средняя глобальная температура Земли 17 ноября также была на 1,17 градуса по Цельсию выше нормы по сравнению с 30-летним периодом с 1991 по 2020 годы.

Еще в 2015 году мировые лидеры подписали Парижское соглашение, в котором договорились работать сообща над ограничением повышения глобальной температуры Земли на уровне 1,5-2 градусов по Цельсию выше доиндустриального уровня. При этом именно предел в 1,5 градуса по Цельсию был определен как предпочтительный предел. Увы, правительствам не удалось сдержать обещание — Земля переступила критический порог.

В более раннем исследовании ученые также обнаружили, что несмотря на все обещания мировых лидеров сократить добычу и использование ископаемого топлива, крупнейшие страны продолжают выкачивать нефть из недр планеты, даже в большем объеме, чем ранее.

В свою очередь ученые предупреждают, что неспособность человечества достичь целей, установленных Парижским соглашением обернется катастрофой: мир столкнется с экстремальными погодными условиями, значительным подъемом моря и сильными засухами.

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