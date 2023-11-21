Молоко, мясо и алкоголь и многое другое: топ продуктов, которые не сочетают с кофе

По данным экспертов, сочетание кофе и жареного картофеля повысит холестерин. А кофе в тандеме со сладкими пирогами может стать причиной сахарного диабета.

Related video

Почти каждый из нас не может представить свое утро без чашки этого напитка. Кофе не только радует своим вкусом, но и укрепляет здоровье. В нем содержится немало антиоксидантов и полезных компонентов. В конце концов, кофе способен повысить внимание и концентрацию, говорится в материале издания voi.id.

На сегодня он занимает одно из первых мест среди любимых напитков во всем мире. Однако мало кто задумывается над тем, что есть продукты, которые нельзя сочетать с кофе, иначе можно навредить здоровью. Вот пять из них:

Мясо и кофе

Стоит воздержаться от одновременного потребления мяса и кофе. В напитке содержатся танины, которые образуют соединения с несколькими минералами, которые являются частью пищи. Поэтому, если животный белок запивать кофе, то это может привести к выведению из организма цинка, который является важным для организма. Поэтому, рекомендуется воздержаться от кофе после приема пищи, богатой цинком, например, мясо красное, устрицы, птицу или фасоль. Также креветки и кофе являются несовместимыми.

Молочные продукты и кофе

Возможно, кто-то из вас привык употреблять кофе с молоком вместе. Несмотря на то, что такой напиток может успокоить голод, совместное употребление этих продуктов на самом деле не полезно. Кофе может затруднить усвоение кальция организмом, что приводит к его выделению через мочу. Также не стоит употреблять кофе с другими продуктами на основе молока: сливки, мороженое.

Жаркое и кофе

Жареная картошка фри прекрасно сочетается с ароматным кофе, но такое сочетание может негативно повлиять на здоровье. Жареная пища часто содержит большое количество вредных жиров и холестерина. Это вместе с кофеином в кофе может привести к быстрому повышению уровня плохого холестерина в организме.

Алкоголь и кофе

Медики советуют не сочетать кофе с алкоголем или употреблять напиток после выпитой рюмки или бокала вина, пишет издание УНИАН. Такое сочетание только навредит организму, так как может стать причиной повышения давления, нарушения сна и способствовать появлению состояния тревожности.

Кофе и горячие пироги

Кофе и хлебобулочные изделия противопоказаны тем, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями и лишним весом. Такой "коктейль" опасен для работы сердца и к тому же повышает холестерин и может стать причиной сахарного диабета, пишут журналисты unian.ua.

Напомним, диетологи назвали самое полезное молоко, которое можно добавить в кофе.

Ранее мы писали, как изготовить кофе без кофеина.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.