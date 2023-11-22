Невероятная миграция на закипающей Земле: куда бегут насекомые, спасаясь от жары

Новое исследование показывает, что насекомые массово покидают свою привычную среду обитания — виной всему климатический кризис, обрушившийся на планету.

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Ученые неустанно предупреждают, что Земля непременно столкнется с последствиями климатического кризиса, который уже обрушился на планету. Ученые то и дело предупреждают, что в будущем мы столкнемся с невероятными волнами тепла и экстремальными штормами, более того, нам, вероятно, не удастся сдержать потепление планеты на отметке в 1,5 по Цельсию выше доиндустриального уровня — ожидается, что Земля нагреется на невероятные 3 градуса по Цельсию, пишет BBC.

В новом исследовании ученые нашли еще одно подтверждение того, что планета неумолимо нагревается — об этом свидетельствует невероятная миграция насекомых. Исследование дикой природы продлилось последние 8 лет, в результате ученые заметили, что насекомые неумолимо мигрируют на север, покидая привычные зоны обитания, из-за изменений климата.

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Исследование было проведено на ферме, расположенной между Твертоном и Саутдауном: в общей сложности здесь зарегистрировали 1125 видов, 30 из которых являются новыми для науки. Результаты исследования также показали, что некоторые из обнаруженных видов были редкостью на южном побережье еще поколение назад, однако теперь стали обычным явлением на севере.

По словам соавтора исследования, эколога Майка Уильямса, насекомые являются важными видами-индикаторами, которые помогают экологами понять реалии того, что несет в себе климатический кризис ля нашей природы.

Например, еще три года назад ученые обнаружили здесь впервые паука-осу, однако сегодня он является вполне обычным обитателем северных территорий. Ученые также обнаружили, что популяции также пострадали от засушливой весны и влажного лета: в результате такие виды как Красный Адмирал или тигровый мотылек также сместились на север.

Кроме того, исследование показывает, что на севере также увеличилось количество сверчков, которые также мигрировали на север в надежде спастись от глобального потепления планеты. По словам эколога, от изменений климата страдают не только животные и насекомые, под угрозой также оказались растения, которым чрезвычайно тяжело переживать жару и отсутствие влаги или ее чрезмерное количество.

Ранее Фокус писал о том, что что-то заставляет гигантский разрыв в атмосфере Земли неумолимо расти: уже вдвое больше Антарктиды.