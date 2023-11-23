Струи черных дыр забрасывают Землю призрачными частицами: давняя загадка почти решена

Активное поглощение материи черными дырами забрасывает нашу планету такими странными частицами, как нейтрино.

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Блазары, которые питают сверхмассивные черные дыры в центрах некоторых галактик, выбрасывают в космос огромные струи излучения и плазмы. Согласно исследованию, опубликованному в издании Astrophysical Journal, эти струи могут забрасывать Землю призрачными частицами или нейтрино. Свое прозвище данные частицы получили из-за того, что их очень сложно обнаружить, ведь они не имеют заряда и у них практически нет массы. Когда вы это читаете через ваше тело каждую секунду проходит примерно 65 млрд нейтрино, пишет Space.

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Нейтрино имеют большую ценность для изучения Вселенной, ведь эти частицы способны проникать через любые объекты в космосе. Но как именно возникают нейтрино до сих пор до конца понятно. Новое исследование предполагает, что источниками этих частиц могут быть именно блазары.

Блазарами называют разновидность квазаров. Последние — это самые яркие объекты во Вселенной, которые представляют собой активное галактическое ядро со сверхмассивной черной дырой в центре. То есть активное поглощение материи черной дырой и создает квазары. Но блазары выпускают в космос особые струи из плазмы, которые летят с почти что скоростью света и всегда направлены в сторону Земли.

Эти струи состоят из космических лучей, в составе которых находятся протоны и электроны с высокой энергией, а также электромагнитного излучения, куда входят и гамма-лучи очень высокой энергии. Когда космические лучи взаимодействуют с частицами света или фотонами , считается, что они создают потоки нейтрино. Таким образом, ученые давно подозревают, что источниками нейтрино, которые обнаружены на Земле, являются именно блазары. Новое исследование показывает, что это утверждение действительно может быть верным.

Блазарами называют разновидность квазаров. Последние — это самые яркие объекты во Вселенной, которые представляют собой активное галактическое ядро со сверхмассивной черной дырой в центре. То есть активное поглощение материи черной дырой и создает квазары. Но блазары выпускают в космос особые струи из плазмы, которые летят с почти что скоростью света и всегда направлены в сторону Земли Фото: NASA

Впервые ученые обнаружили связь между нейтрино и струями блазаров 6 лете назад, когда наземная нейтринная обсерватория IceCube зафиксировала поток нейтрино, который совпал с появлением вспышки гамма-излучения в одном из блазаров на расстоянии 5,7 млрд световых лет от нас. Но реальная связь между характером вспышек блазаров и количеством нейтрино, проходящих через Землю, осталась загадкой.

Чтобы решить эту загадку, авторы нового исследования внимательно изучили и этот блазар и еще более 100 других блазаров, которые могут быть источниками нейтрино. Астрономы все-таки обнаружили связь между вспышками гамма-излучения в блазарах и потоками нейтрино, которые проходят через планету. По словам ученых, их исследование поможет улучшить понимание вклада блазаров в появление нейтрино в космосе.

Как уже писал Фокус, на Солнце образовался обширный регион из солнечных пятен, в которых происходят мощные вспышки и выбросы плазмы. Ученые ожидают в ближайшее время появления на Солнце самых мощных вспышек, что может недавно сказаться на нашей планете в виде появления геомагнитных бурь.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили углерод в составе очень древней и далекой галактики, которая существовала через 350 млн лет после Большого взрыва. Этот говорит о том, что ее звезды имеют с воем составе этот химический элемент. Но, согласно современным теориям такие первые звезды состояли почти полностью из водорода и гелия, и в них не могло быть углерода.