Тихий убийца в средствах красоты: смертельный пигмент, из которого делали косметику

Свинцовые белила, древний пигмент, известный своим ярким оттенком, имеет темную и опасную историю, которая насчитывает более двух тысяч лет. Несмотря на свой очаровательный внешний вид, этот пигмент представляет угрозу и забирал человеческие жизни на протяжении всей истории.

Related video

Истоки свинцовых белил уходят в глубокую древность, когда его создание включало опасный процесс сочетания металлической свинцовой стружки с уксусом. К сожалению, ученые, которые первыми изобрели этот пигмент, такие как Теофраст и Плиний, не знали о токсичной природе своего творения. Эта смертоносная формула укоренилась в различных древних культурах, в частности у китайцев, которые независимо открыли ее и интегрировали в свое искусство, пишет Ancient Origins.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Опасность свинцовых белил заключается в его химическом составе — 2PbCO3-Pb(OH)2. Воздействие этого соединения оказалось вредным, вызывая тяжелые симптомы у взрослых, такие как головные боли, боли в животе, невыносимые боли в суставах и мышцах.

Дети, наиболее уязвимые, сталкивались с задержкой развития и потерей веса. Однако этот смертельный пигмент попадал в косметику и мази древних египтян, греков и римлян, сея хаос под видом красоты и изысканности.

Опасность свинцовых белил сохранилась и в эпоху европейской живописи благодаря его уникальным свойствам. Художники предпочитали его теплый, мягкий белый оттенок за способность передавать сложные детали человеческой кожи.

Важно

Древнегреческие вазы украшали гипсом: археологи сделали новое открытие (фото)

Даже с появлением в XX веке более безопасной альтернативы — диоксида титана — привлекательность свинцовых белил не исчезла. Художники продолжали использовать его, хотя и реже, благодаря его особым свойствам, несмотря на известные риски, связанные с ним.

История свинцовых белил служит суровым напоминанием о темной стороне красоты. Хотя этот пигмент украсил историю своим блеском, он также оставил в наследство токсичность и вред.

Ранее Фокус писал о гидравлическом телеграфе Энея. Телекоммуникации, или общение на расстоянии, — это не просто современное чудо. Они уходят в глубокую древность, далеко за пределы телефонов и телевидения.

А также мы рассказывали о королевском аромате. Духи, которые любила Екатерина Медичи в XVI веке, до сих пор продаются.