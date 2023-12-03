За разнообразный цвет глаз кошек отвечает один необычный предок: что выяснили ученые

Представители семейства кошачьих демонстрируют удивительно разнообразные цвета глаз. А все потому, что кошки берут начало от одного загадочного предка.

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Впервые ученые исследовали эволюцию цвета глаз у кошек и выяснили, что за поразительное разнообразие цвета глаз этих животных отвечает один необычный предок. Ученые изучили цвета глаз ныне живущих кошек и использовали компьютерную модель, чтобы понять, как происходил процесс эволюции органов зрения у кошачьих. Авторы исследования считают, что предки всех кошек имели серые и карие глаза, а серый цвет позволил позже появиться другим цветам, пишет Live Science.

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Новое исследование, в котором впервые было проведено изучение эволюции цвета глаз кошачьих, было опубликовано на сервере препринтов bioRxiv. Ученые изучили цвета глаз более 40 видов кошек. Затем они объединили эти данные с тем, что уже известно об эволюционных отношениях между ныне живущими и вымершими кошками, чтобы с помощью моделирования понять, какой цвет имели самые первые кошки на Земле.

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По словам ученых, ближайшие из ныне живущих родственников кошек, в том числе линзанги, гиены и генеты, имеют карие глаза. Таким образом можно предположить, что их общий предок также имел такой цвет глаз. Но что-то изменилось с появлением семейства кошачьих миллионы лет назад, о чем свидетельствует разнообразие цвета глаз у этих животных, которое можно увидеть сейчас. Речь и идет о том, что у многих кошачьих имеются голубые, зеленые и желтые глаза.

По словам ученых, сейчас представители семейства кошачьих, за исключением селекционно выведенных домашних кошек, имеют 5 основных цветов глаз: коричневый, серый, желтый, зеленый и голубой Фото: Sky News

По словам ученых, сейчас представители семейства кошачьих, за исключением селекционно выведенных домашних кошек, имеют 5 основных цветов глаз: коричневый, серый, желтый, зеленый и голубой. В то же время дальневосточные леопарды, ржавые кошки, южноафриканские дикие кошки (это подвид афро-азиатской дикой кошки, которая является предком домашних кошек), а также 2 вида рыси имеют 4 разных цвета глаз. Но большинство представителей кошачьих обладают только двумя или тремя цветами.

Авторы исследования говорят, что цвет глаз кошек определяют два пигмента — эумеланин и феомеланин. В карих глазах больше эумеланина, а желтых — больше феомеланина. В серых глазах имеется умеренное количество того и другого пигмента, но этого недостаточно, чтобы создать другой цвет. В голубых и зеленых глазах имеется более низкий уровень обоих пигментов.

Ученые пришли к выводу, что серые глаза появились из-за случайной мутации у предка всех кошек, которого они пока не смогли идентифицировать. Эта мутация привела к снижению количества эумеланина, и это стало первым шагом к появлению карих глаз, а затем и других цветов. Но учены пока точно не могут сказать, какой механизм стоял за появлением других, кроме карего, цветов глаз у кошачьих.

Ученые не обнаружили убедительной связи между цветом глаз и другими физическими характеристиками животных, их поведением и средой обитания, которые могли бы объяснить наличие разного цвета глаз. Авторы исследования считают, что скорее всего за этим стоит половой отбор, то есть это связано с предпочтениями в выборе партнера.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, действительно ли рыжие кошки ведут себя глупее других. Ученые провели большое исследование, чтобы наконец-то понять, может ли цвет шерсти кошек влиять на их поведение.