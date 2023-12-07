Синдром новогодней елки: почему живое дерево в доме может стать кошмарной идеей

Исследователи предупреждают о том, что хвойные деревья могут наполнить дом опасными спорами и другими аллергенами.

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Вскоре придет время украшать свои дома разноцветными гирляндами и устанавливать новогоднюю елку. По словам ученых, предпраздничные приготовления могут быть омрачены внезапным насморком и першением в горле, и в этом может быть виноват совсем не вирус, пишет IFLScience.

Существует большая вероятность того, что причиной недомогания может оказаться синдром рождественской елки. Такое название получило состояние, вызванное действием аллергенов, которые содержатся на живых новогодних елках.

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Симптомы вышеупомянутого синдрома можно перепутать с простудными заболеваниями или даже с коронавирусом. Среди симптомов могут быть насморк, зуд и слезотечение в глазах, чихание, зуд в горле и даже кашель. Также могу возникнуть покраснения и отеки на коже.

Такая аллергическая реакция может быть особенно опасной при астме.

"Люди с астмой могут страдать от обострения симптомов болезни, включая приступы затрудненного дыхания", — предупреждает врач общей практики Бхавини Шах.

По словам экспертов, новогодние ели буквально облеплены потенциальными аллергенами, включая пыльцу самого дерева, пылевых клещей, и что самое важное, плесенью. На одном праздничном дереве может обитать более 50 видов плесени, из которых каждая производит переносимые по воздуху споры. Именно они могут вызвать ответ вашей иммунной системы.

Проведенные исследования показали, что уровень переносимых по воздуху спор в квартире увеличивается с 800 спор на кубический метр до 5 тыс. спор на кубический метр после того, как в помещении в течение двух недель стоит хвойное дерево.

"Споры плесени могут находиться на живых новогодних елках, таких как сосна, пихта или ель. Деревья выращиваются на открытом воздухе, где они собирают споры плесени из окружающей среды, особенно в местах с влажным климатом. Когда же эти деревья заносят в дом, где тепло и сухо, имеющиеся споры попадают в воздух, что может вызывать симптомы аллергии", — предупреждает доктор Шах.

К счастью, из этой неприятной ситуации есть выход, чтобы не испортить себе зимние праздники.

"Если у вас есть астма или раньше вы уже испытывали аллергические реакции из-за новогоднего дерева, тогда вам стоит задуматься над покупкой искусственного дерева. При покупке настоящего дерева лучше его хорошенько потрусить перед тем, как заносить в дом. Устанавливать дерево лучше в самой прохладной части дома, чтобы избежать размножения спор плесени", — советует эксперт.

Напомним, как выбрать идеальную елку на Новый год, согласно науке. Исследователи дали несколько советов, которые помогут заполучить лучшее праздничное дерево — простоит дольше и будет радовать зелеными иголками.