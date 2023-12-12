В гигантской пустыне найден затерянный мир лагун: здесь живут самые ранние микробы на Земле (видео)

Исследователи полагают, что ранее неизвестная потрясающая экосистема может открыть окно в раннюю жизнь на нашей планете и Марсе.

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Пуна-де-Атакама представляет собой гигантское плато, расположенное на высоте 3 660 метров над уровнем моря на границе Аргентины и Чили. В этом месте высота, засушливые условия и палящее солнце создали суровую среду, в которой способны выжить лишь немногие растения и животные на Земле. Однако есть в ней нечто необычное, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые несколько километров пустыни и наткнулись на удивительный затерянный мир кристально чистых лагун и соляных равнин, скрывающих в себе множество слоев микробов. Любопытно, что некоторые из них на первый взгляд напоминают некоторые из первых известных форм жизни на нашей планете. В результате ученые пришли к выводу, что данная затерянная система лагун фактически может открыть окно в раннюю жизнь на Земле и Марсе.

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По словам соавторов исследования, доцента кафедры геологических наук Университета Колорадо в Боулдере Брайана Хайнека и соучредителя экологической консалтинговой компании PunaBio, микробиолога Марии Фариас, они с командой обнаружили этот "затерянный мир" совершенно случайно, когда изучали спутниковые снимки. На кадрах на северо-западе Аргентины была видна целая сеть странных водоемов и, по словам ученых, они не были похожи ни на что, что "когда-либо видели исследователи".

Ученые изучили эту загадочную экосистему и обнаружили, что он состоит из 12 мелких бассейнов с кристальной водой, окруженных горами. Это место немного похоже на "инопланетную экосистему", расположившуюся на 10 гектарах аргентинской пустыни. Также под поверхностью лагун ученые обнаружили небольшие холмы, покрытые зелеными микробными наростами.

Хайнек использовал каменный молоток, чтобы расколоть строматолитовую формацию, обнажив розовый центр Фото: Brian Hynek

По словам Хайнека, удивительным кажется то, что на нашей планете все еще можно обнаружить подобные ранее неизвестные экосистемы. Команда отмечает, что "живые курганы" достигают около 4,6 метров в поперечнике, а в высоту достигают не более метра. Однако наиболее удивительным кажется то, что они, похоже, открывают окно в самую раннюю стадию жизни на нашей планете, а, возможно, и в древнюю жизнь на Красной планете.

Предварительные исследования команды свидетельствуют о том, что в лагуне могут скрываться строматолиты — сложные сообщества микробов, чьи выделения затвердевают в слои горных пород — подобные тем, что существовали на Земле в архейский период, около 4-2,5 миллионов лет назад, когда в атмосфере нашей планеты еще не было кислорода.

Известно, что эти сложные сообщества микробов все еще образуются в различных морских и пресноводных среда обитания, однако они достигают значительно меньших размеров, чем их древние аналоги. В то же время курганы в аргентинской пустыне по размеру были близки к архейским строматолитам — окаменелости свидетельствуют о том, что они могли достигать в высоту около 6 метров.

Ученые также обнаружили, что строматолиты Атакамы в основном состояли из гипса, часто встречающегося в окаменелостях, но отсутствующего в современных образцах. По словам Хайнека, они с коллегами предполагают. Что в действительности эти курганы используют микробы для того, чтобы расти, как это делали и самые старые системы ранее. .

Холмистые образования аргентинской пустыни содержали два вида микробов:

снаружи — слои фотосинтезирующих бактерий (цианобактерии);

на поверхности — сообщества одноклеточных организмов (архей).

Авторы исследования отмечаю, что если бы жизнь когда-либо развивалась на Марсе, вероятно, это происходило именно так. В результате ученые считают, что этот вновь обретенный затерянный мир может предоставить уникальную информацию о том, что нам стоит искать в марсианских породах.

Однако сегодня исследованию угрожает одна существенная проблема — ученым придется работать чрезвычайно быстро, так как это уникальное место уже было арендовано под добычу лития. Таким образом уникальная экосистема может исчезнуть уже в ближайшие несколько лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые полагают, что жизнь на Земле возникла раньше, чем тектоника плит.