Невероятное открытие. Астрономы-любители обнаружили планеты, которые врезались друг в друга

Группа астрономов-любителей смогла обнаружить столкновение и разрушение двух ледяных планет-гигантов.

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Астрономы-любители за последние несколько лет помогли профессиональным ученым сделать немало важных открытий либо с помощью прямых наблюдений, либо путем анализа данных, полученных в ходе различных космических миссий. В результате изучения подобных данных удалось обнаружить столкновение двух гигантских планет, пишет Universe Today.

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Недавно астроном-любитель Артту Сайнио увидел в социальных сетях обсуждение ученых необычного поведения звезды похожей на Солнце, которая изменила свою яркость и стала более тусклой. Он изучил данные космического телескопа NEOWISE, которые получены в результате наблюдения за звездой Asassn-21qj, и обнаружил, что у этой звезды раньше уже уменьшалась яркость, а также внезапно увеличивалась. Сайнио поделился своим открытием в социальных сетях и это привело к тому, что к исследованию присоединилось больше астрономов-любителей. В результате они сделали невероятное открытие.

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Профессиональные астрономы и астрономы-любители собрали вместе всю имеющуюся информацию и выяснили, что изменение яркости звезды связано со столкновением и разрушением двух ледяных планет-гигантов. Результате этого исследования опубликованы в журнале Nature.

Астрономы-любители, а также профессиональные ученые в года наблюдали за странным поведением звезды Asassn-21qj, расположенной на расстоянии 1800 световых лет от нас. Ее яркость стала резко уменьшаться, хотя, как стало известно, такое уже происходило раньше, хотя также в архивных данных были замечены признаки внезапного увеличения яркости звезды. И это было очень необычно, поэтому авторы исследования решили выяснить, что стало причиной этих событий.

Ученые считают, что произошло столкновение ледяных планет-гигантов, которые в десятки раз больше Земли по массе и находятся на расстоянии от 2 до 16 астрономических единиц от своей звезды Фото: NASA

Как показало исследование, эти изменения яркости звезды связаны с процессом формирования планет в протопланетном диске, который окружает звезду. В этом диске из пыли и газа некоторые планеты могут столкнуться друг с другом. Именно это и произошло рядом с далекой звездой.

Ученые считают, что произошло столкновение ледяных планет-гигантов, которые в десятки раз больше Земли по массе и находятся на расстоянии от 2 до 16 астрономических единиц от своей звезды. Астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца, составляющее примерно 150 млн км.

Астрономы объясняют, что сильный удар двух планет создал горячий остаток, который привел к увеличению яркости звезды во время наблюдений. После этого движение обломков планет на фоне звезды вызвало уменьшение ее яркости.

Фокус уже писал о том, что астрономы использовали космический телескоп Уэбб для того, чтобы снова сделать потрясающее изображение знаменитого остатка сверхновой Кассиопея А. В результате они нашли ранее неизвестные структуры.

Также Фокус писал о том, каким образом из ничего мог возникнуть Большой взрыв, который привел к появлению нашей Вселенной. У ученых есть несколько теорий на этот счет.