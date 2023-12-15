Колосс Родосский, статуя Зевса и храм Артемиды: ИИ вернул к жизни древние Семь чудес света (фото)

Искусственный интеллект подсказал ученым, как выглядели исчезнувшие с лица Земли чудеса Древнего мира.

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Древние Семь чудес света, среди которых Колосс Родосский, статуя Зевса, висячие сады Семирамиды, уничтожены войнами, временем и катаклизмами. Но несмотря на то, что эти чудеса утеряны навсегда, с помощью искусственного интеллекта мы можем представить, как они выглядели тысячи лет назад.

Единственное из Семи чудес света, которое сохранилось до наших дней – это пирамида Хеопса. Остальные мы можем увидеть благодаря моделированию компании Midjourney.

Колосс Родосский

Статуя Колосса простояла на острове Родос менее столетия. Реконструкция Midjourney Фото: MidJourney

Ошеломляющий инженерный и строительный подвиг Древнего мира. Статуя Колосса Родосского возвышалась на 30 метров на гаванью острова Родос.

На строительство этой гигантской статуи ушло около 12 лет, она была сделана из бронзовых пластин и изображала греческого бога Солнца Гелиоса.

Старинные рукописи изображали Колосса Родосского стоящим сразу на двух берегах входа в гавань, но ученые пришли к выводу, что такой архитектурный подвиг был бы невозможным. Скорее всего, статуя бога располагалась на постаменте у входа в гавань, приветствуя заходящие корабли.

Старинные рукописи изображали Колосса Родосского стоящим сразу на двух берегах входа в гавань Фото: Getty Images

Причиной полного разрушения великой статуи стало землетрясение. Она простояла менее столетия после того, как строительство было завершено — в 282 году до н.э.

Пирамида Хеопса

Пирамида Хеопса сохранилась до наших дней, но без белой "треуголки" на вершине. Реконструкция Midjourney Фото: MidJourney

Пирамида Хеопса (она же — Великая пирамида Гизы) расположена в Египте и на нее может полюбоваться любой желающий.

Древние египтяне строили этот архитектурный шедевр на протяжении 20 лет, все выше поднимая и укладывая камни весом до 2,5 тонн каждый. Строили пирамиду рабы по приказу фараона Хуфу (Хеопса).

Несмотря на то, что пирамида Хеопса сохранилась до наших дней, искусственный интеллект воссоздал ее первоначальный вид, когда на вершине пирамиды сияло навершие из белого известняка. По прошествии лет эта часть пирамиды была утеряна.

Висячие сады Вавилона

Висячие сады Вавилона могли быть уничтожены в 539 году до н.э. Фото: MidJourney

Висячие сады Вавилона или висячие сады царицы Семирамиды могли похвастаться тщательно продуманным расположением террас, великолепными водными сооружениями и удивительными растениями.

Дошедший до нас древний текст – единственное свидетельство того, что сады действительно существовали. В нем утверждается, что вавилонский император Навуходоносор построил сады в вавилонской провинции Ирака для своей жены Амиитис.

Но ни в одном другом тексте, касающемся императора или его супруги, не упоминаются восхитительные сады.

Согласно общеизвестной легенде, сады располагались в 80 км к югу от нынешнего Багдада Ираке. Считается, что сады были построены в 600 году до н.э., высота их террас была примерно 20 метров.

Если сады Семирамиды действительно существовали, то скорее всего их уничтожили завоеватели из империи Ахеменидов в 539 году до н.э.

Статуя Зевса в Олимпии

Статую Зевса уничтожил пожар в Константинополе. Реконструкция Midjourney Фото: MidJourney

Жители Олимпии возвели статую правителя богов, чтобы затмить своих соперников – афинян.

Высота статуи с пьедесталом, по разным версиям, составляла от 12 до 17 метров. Зевс, выполненный из золота, дерева и слоновой кости, восседал на троне внутри не менее впечатляющего храма.

Именно такой статую Зевса изобразил искусственный интеллект. Правда, без толп туристов у ее подножия.

Исторические записи показывают, что массивная статуя Зевса была уничтожена во время пожара в Константинополе в 426 году н. э.

Александрийский маяк

Александрийский маяк разрушился после серии землетрясений в регионе. Фото: MidJourney

Самый известный маяк Древнего мира имел высоту более 120 метров, он располагался на острове Фарос в гавани Александрии в Древнем Египте.

Эта сложная структура должна была показать мощь человеческого интеллекта, а также математический гений.

Спроектировал маяк, который на протяжении многих веков оставался одной из самых высоких построек на планете, архитектор Сострат Книдский.

Но после череды землетрясений в Cредние века строение пришло в упадок — и в итоге Александрийский маяк превратился в руины.

Мавзолей в Галикарнасе

Мавзолей в Галикарнасе разрушила серия землетрясений в 13 веке Фото: MidJourney

Колоссальная гробница была построена для Мавсола, который был правителем Карии, древнего региона Малой Азии.

Здание было настолько впечатляющим, что имя покойного царя стало нарицательным для значительных погребальных сооружений.

Стилистически Мавзолей в Галикарнасе является смесью греческих, ближневосточных и египетских архитектурных элементов, воплощенных в анатолийском и пентелийском мраморе.

Построенный в 350 году до нашей эры на территории современной Турции, мавзолей был разрушен серией землетрясений в 13-м веке.

Храм Артемиды Эфесской

Храм Артемиды Эфесской унитожали несколько раз. Фото: MidJourney

Артемида — греческая богиня целомудрия, охоты, диких животных, лесов и плодородия. Возведенное во славу греческой богини здание строилось и разрушалось трижды.

Первым его разрушил Герострат, который сжег храм Артемиды, чтобы прославиться.

Следующими пришли готы, которые разрушили город, убегая через него от римлян.

Наконец, в 401 году нашей эры толпа христиан окончательно разрушила храм, оставив только фундамент и одну колонну, которую можно увидеть и сегодня.

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