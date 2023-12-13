Массовая гибель белок в зоопарке: нечто убило 75% животных, обитающих здесь

Изначально в питомнике заболел один грызун, но вскоре после этого погибли еще 30 животных.

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Ужасная трагедия произошла в зоопарке Инокашира в Токио (Япония), здесь в результате загадочного происшествия или случайного отравления погибли 75% белок, обитающих в питомнике. В результате из 40 грызунов, обитающих в стенах зоопарка, в живых осталось только 9, пишет IFLScience.

В результате массовой гибели белок в зоопарке начато расследование. Известно, что 4 декабря сотрудники зоопарка в рамках санитарных мер дали всем грызунам антипаразитный препарат, а также опрыскали их клетки инсектицидом.

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Однако вскоре после того, как животных вернули в клетки, одна из обыкновенных японских белок заболела и умерла. В течение следующей недели то же самое произошло еще с тремя десятками животных — к утру 11 декабря 31 белка была мертва.

По словам руководства зоопарка, в настоящее время все еще идет расследование инцидента. Исследователи также наблюдают за оставшимися в живых 9 белками. Сотрудники питомника надеются узнать причину гибели грызунов, для этого проводится вскрытие и патологоанатомические средства. После того как "виновник" массовой гибели белок будет найден, сотрудники зоопарка обещают об этом сообщить.

Известно, что в рамках профилактических действий были задействованы три препарата. Сотрудники зоопарка уверяют, что эти же препараты были использованы ранее для лечения белок и в этот раз смотрители действовали согласно инструкции. Впрочем, руководство зоопарка также признает, что пока все еще нельзя исключить возможность того, что "грызуны были отравлены именно этими препаратами".

Представители питомника заявили, что клетки животных были очищены и признаны безопасными, а потому оставшиеся 9 белок вернулись на выставку. Впрочем, исследователи продолжают за ними наблюдать, если их состояние здоровья резко ухудшится.

В зоопарке обитают несколько видов белок, в том числе японская белка, японская белка-летяга и японская гигантская белка-летяга.

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